Hizmet- İş Ankara 4 No’lu Şube Başkanı Yusuf Güler: Adil vergide ümitliyiz

Gazetemize konuşan Hizmet- İş Ankara 4 No’lu Şube Başkanı Yusuf Güler, mevcut vergi düzeninin adil olmadığını belirterek, “İşçilerden kesilen vergi oranlarında yeni bir düzenleme yapılması şart. Bu konuda ümidimiz var” dedi.

Hizmet- İş Ankara 4 No’lu Şube Başkanı Yusuf Güler Toplu İş Sözleşmesi , 4/D’li işçilerin sorunları ve merak edilenlerle ilgili gazetemize bilgi verdi.

HERKESİN GÖZÜ KULAĞI 2020’DE

Taşerondan devlet kadrosuna geçen 4/D’li sürekli daimi işçileri 2020 içerisinde yapılacak Toplu İş Sözleşmesi’ne dahil etmek için çalıştıklarını kaydeden Güler, “İşçi arkadaşlarımızla sürekli görüşüyoruz, onları bilgilendiriyoruz. Herkesin gözü kulağı 2020’nin 6’ncı ayında yapılacak Toplu İş Sözleşmesi’nde. O zamana kadar yüzde 12’lik bir enflasyon kaybımız var. Bu enflasyon kaybımızın ciddi anlamda giderilmesi lazım. 2019 yılı için yüzde 12’lik bir kaybımız oluyor. Bununla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz, taleplerimizi sıralıyoruz. Sendikamızın üst yönetimi ilgililerle gerekli görüşmeleri yapıyor. Taşerondan kadroya geçen 4/D statüsündeki işçilerimizin sıkıntılarını çözmek için çalışıyoruz” dedi.

BU VERGİ DÜZENİ ADİL DEĞİLDİR

İşçilerden kesilen vergi oranları ile ilgili yeni bir düzenlemenin yapılması gerektiğini kaydeden Güler, “Vergi adaletsizliği ile ilgili Genel Başkanımız Mahmut Arslan ‘Bu vergi düzeni adil değildir’ şeklinde bir açıklama yaptı. Biz de bu açıklamaya katılıyoruz. İşçilerden kesilen vergi oranlarında yeni bir düzenleme yapılması şart. Ümidimiz var, bunlarla ilgili sevindirici bir düzenlenin yapılacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

KAZANIMA SADECE ÜCRET OLARAK BAKMAMAK LAZIM

İşçinin bütün kazanımlarının Toplu İş Sözleşmesi olduğunu ifade eden Güler, “Kazanıma sadece ücret olarak bakmamak lazım. Sosyal izinler, diğer haklar konusundaki kazanımlar da önemli. Biz üyelerimize de bunu anlatıyoruz. Tüm sıkıntıların önüne Toplu İş Sözleşmesi ile geçmiş olacağız” şeklinde konuştu.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

Gazeteilksayfa.com