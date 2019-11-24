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Hizmet- İş Ankara 4 No’lu Şube Başkanı Yusuf Güler: Kadına şiddete hayır

Hizmet- İş Ankara 4 No’lu Şube Başkanı Yusuf Güler,  25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yazılı bir açıklama yaptı. “Ailemizin baş tacı kadınlarımız için ‘Şiddete Hayır’ diyoruz” dedi.
Hizmet- İş Ankara 4 No’lu Şube Başkanı Yusuf Güler: Kadına şiddete hayır

Hizmet- İş Ankara 4 No’lu Şube Başkanı Yusuf Güler, kadınlara uygulanan her türlü şiddeti kınayarak, “Ailemizin baş tacı kadınlarımız için ‘Şiddete Hayır’ diyoruz” dedi.

Güler açıklamasında özetle şu ifadelere yer verdi: “Tarih ‘Cumhuriyet Anaları’nın düşmanlara karşı meydan okuyan direnişlerini yazmaktadır. Halime Çavuş’ların, Şerife Bacı’ların, Nene Hatun’ların evlatları olarak bu ülkenin kurtuluş mücadelesinin yanında olduk, şimdide bu ülke ilelebet var olsun diye mücadele edeceğiz. Kadınlar, günümüzde siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, bütün zorluklara göğüs gererek, toplum içinde varlığını kabul ettirmek istemektedir. Tüm cinsiyetçi engellemelere rağmen bunun mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedirler”

VAZGEÇMEYECEĞİZ 

“Kadınlar hayat denilen bu dikenli yolda, kutlu bir yürüyüş gerçekleştirmektedirler. Tüm dünyada ataerkil yönetim yapıları, kültürel cinsiyetçi yaklaşımlar, kadınlar ile erkekler arasında çatışmaları daha da artırmaktadır. Kadınlar sanılanın aksine güçsüz ve muhtaç değil, erkekler kadar çalışma hayatına ve toplumsal yapıya katkı sağlamakta ve çaba sarf etmektedir. Kadınlar annelik gibi zor ve kutsal bir görevi gece-gündüz demeden her saniye üstlenmektedir.  Bilinmesini istiyoruz ki; bizler, kadınlar olarak kararlı yürüyüşümüzden her ne olursa olsun vazgeçmeyeceğiz” 

YİĞİTLİK GÜÇSÜZÜ DÖVMEK DEĞİLDİR

“HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ olarak bu mücadelenin sürmesi için Türkiye’nin tüm kesimlerinden gayret ve destek beklemekteyiz. Ülkemizin geleceğine, refahına, dini inançlarına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekûn mücadele içerisindeyiz. Kadınların öldürülmediği, tecavüze uğramadığı ve psikolojik şiddet görmediği bir dünya için hayatın her alanında erkeklerle kadınlar bir ve beraber olmalıdır. Yiğitlik ve mertlik kendinden güçsüzleri ezmek, dövmek, taciz etmek değildir. Yiğitlik, mertlik savunmasız olana, güçsüz olana merhametli ve adaletli davranmaktır. Bizim kültürümüzde kadınlar o kadar yüceltilmiştir ki, cennet ayakları altına serilerek ödüllendirilmiştir. Ailemizin baş tacı kadınlarımız için ‘Şiddete Hayır’ diyoruz.”

RAMAZAN SAYGILI /İLKSAYFA-

Gazeteilksayfa.com

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