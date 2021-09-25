  • BIST 1.384,680
  • Altın 498,85
  • Dolar 8,8420
  • Euro 10,3500
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 20 °C
»

Hizmet süresi kısaldı, memnuniyet arttı!

İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen proje kapsamında konsept nüfus müdürlüklerinin sayısının arttığını bildirdi.
Hizmet süresi kısaldı, memnuniyet arttı!

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hizmete sunulan "Konsept Nüfus Müdürlüğü" projesi ile nüfus müdürlüklerinin fiziki ve teknik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmaların yapıldığı belirtildi.

Bu çerçevede nüfus müdürlüklerinin yeniden tasarlandığı ifade edilen açıklamada, sağlanan teknoloji desteği ile hizmet sürelerinin kısaldığı, yoğunluğun azaldığı bilgisi verildi.

Açıklamada, günde ortalama 250 bin vatandaşa hizmet sunan, hayatın her anında önemli rol oynayan nüfus müdürlüklerinin standartları yükseltilerek çağın gereklerine uygun yeni konseptine kavuşturulduğu aktarıldı.

Daha ilerici, daha çağdaş, sürdürülebilirliğe hizmet eden, kurumsal kimliğin ön planda tutulduğu yeni çalışma alanlarında sunulan "vatandaş odaklı hizmet" anlayışı ile geleneksel bürokrasi anlayışının çok gerilerde kaldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konsept Nüfus Müdürlüğü projesi ile hizmet birimlerinin standartlaşması, yüksek teknolojik altyapıyla hizmet verilmesi ve özgün bir kurumsal kimlik kazanılması sağlandı. Çalışma alanının içerisinde konumlandırılan danışma alanı sayesinde vatandaşlarımızın kapı kapı dolaşmadan doğru ve yönlendirici bilgiye ulaşabilmeleri sağlanırken işlem süreleri de kısaldı.

Nüfus müdürlüklerinin iş yoğunluğunu azaltmak, vatandaş refahını artırmak ve hizmet kalitesini iyileştirmek amacıyla uygulamaya konan yeni nüfus müdürlükleri konseptinin sayısı her geçen gün artıyor. Proje kapsamında bugüne kadar 478 hizmet birimi yeni konsepte göre düzenlendi. Konsept nüfus müdürlüğü çalışması tamamlanan 478 hizmet birimi ile 44 milyon 115 bin 369 vatandaşımız (Türkiye nüfusunun yüzde 53,05'i) modern ve konforlu konsept nüfus müdürlüklerinden hizmet alabilecek. 232 hizmet biriminde ise konsept çalışmaları devam etmektedir."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Edirne'nin 8 köyünde 'mavi dil' karantinası24 Eylül 2021 Cuma 19:21
  • İnşaatın çatısından düşen işçi yaralandı24 Eylül 2021 Cuma 19:17
  • Başkent'te 'Rize' günleri24 Eylül 2021 Cuma 18:30
  • Muğla'da üniversite öğrencilerinden 'barınma' protestosu24 Eylül 2021 Cuma 18:29
  • Otomobil, kamyonete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı24 Eylül 2021 Cuma 17:37
  • Mahsur kalan oğlağı AFAD ekipleri kurtardı24 Eylül 2021 Cuma 17:34
  • NOBEL ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz sancar, TEKNOFEST'e katıldı24 Eylül 2021 Cuma 17:33
  • Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu24 Eylül 2021 Cuma 16:21
  • Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz'in bazı kesimleri için sağanak uyarısı24 Eylül 2021 Cuma 09:40
  • Şimşekler geceyi gündüz etti23 Eylül 2021 Perşembe 10:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti