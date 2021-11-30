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Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ekimde aylık bazda yüzde 3,42, yıllık yüzde 34,26 arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 3,42, yıllık yüzde 34,26 yükseldi.
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ekimde aylık bazda yüzde 3,42, yıllık yüzde 34,26 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin "Hizmet Üretici Fiyat Endeksi" sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 3,42, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 33,29, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 34,26 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 28,35 artış gösterdi.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 34,84, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 25,68, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 13,7, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 144,42, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 21,37, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 21,4 arttı.

Aylık bazda, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 4,4, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,55, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 14,97, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 3,95 artış gerçekleşirken, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 0,71, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,16 azalış görüldü.

Yıllık H-ÜFE'ye göre 21 alt sektör daha düşük, 6 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

H-ÜFE sektörlerinde yıllık en düşük artış büro yönetimi, büro destek ve diğer iş destek hizmetlerinde yüzde 8,85, telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 9,06, hukuk ve muhasebe hizmetlerinde yüzde 12,21 oldu.

Buna karşılık gayrimenkul hizmetleri yüzde 144,42, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 87,37, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 58,75 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

En fazla aylık artış posta ve kurye hizmetlerinde
Aylık H-ÜFE'ye göre 17 alt sektör daha düşük, 10 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Ekimde H-ÜFE sektörlerinden konaklama hizmetlerinde yüzde 9,07, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetlerinde yüzde 5,32, hava yolu hizmetlerinde yüzde 2,5 azalış gerçekleşti.

Buna karşılık posta ve kurye hizmetleri yüzde 37,15, programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 18,95, gayrimenkul hizmetleri yüzde 14,97 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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