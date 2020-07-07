Hizmetler sürüyor

Etimesgut Belediyesi Göktürk Aile Yaşam Merkezi yeni normalleşme süreci kapsamında alınan tedbirlerle hizmetlerini sürdürüyor.

Tesisteki etiSEM birimi, bowling, Fin hamamı ve Türk hamamı tedbirler kapsamında hizmet vermezken, havuz, spor merkezi, güzellik merkez, duvar topu, bilardo, yayımlanan genelgeler çerçevesinde belirlenen kurallar uygulanarak çalışmalarına devam ediyor.

Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi yeni normalleşme süreci içinde üyelerine yönelik farklı alternatifler geliştirdi. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına azami özen gösterilen tesiste, spor aletleri merkezin terasına açık alana çıkarıldı. Üyeler geniş ve ferah terasta spor yapmanın keyfini yaşıyor. Merkezin kapalı salonu da düzenli olarak ilaçlanarak koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor. Üyeler, yakın temaslı spor aktivitelerinin yerine sosyal mesafe kurallarına uygun ayak tenisi gibi spor aktivitelerine katılarak keyifli vakit geçiriyorlar.