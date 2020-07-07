  • BIST 119.339
  • Altın 395,549
  • Dolar 6,8556
  • Euro 7,7458
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 23 °C
»

Hizmetler sürüyor

Etimesgut Belediyesi Göktürk Aile Yaşam Merkezi yeni normalleşme süreci kapsamında alınan tedbirlerle hizmetlerini sürdürüyor. 
Hizmetler sürüyor

Tesisteki etiSEM birimi, bowling, Fin hamamı ve Türk hamamı tedbirler kapsamında hizmet vermezken,  havuz, spor merkezi, güzellik merkez, duvar topu, bilardo,  yayımlanan genelgeler çerçevesinde belirlenen kurallar uygulanarak çalışmalarına devam ediyor.

3d6a5fed-3344-4f55-ad62-fcc9a23956cc.jpg

Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi yeni normalleşme süreci içinde üyelerine yönelik farklı alternatifler geliştirdi. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına azami özen gösterilen tesiste, spor aletleri merkezin terasına açık alana çıkarıldı. Üyeler geniş ve ferah terasta spor yapmanın keyfini yaşıyor. Merkezin kapalı salonu da düzenli olarak ilaçlanarak koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor. Üyeler, yakın temaslı spor aktivitelerinin yerine sosyal mesafe kurallarına uygun ayak tenisi gibi spor aktivitelerine katılarak keyifli vakit geçiriyorlar. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İlk misafirlerini ağırladı07 Temmuz 2020 Salı 06:05
  • Yaz konserleri başladı07 Temmuz 2020 Salı 05:03
  • Tedbirler sürüyor07 Temmuz 2020 Salı 04:04
  • Hizmet kalitesi artırılacak07 Temmuz 2020 Salı 02:57
  • Ayaş'ta yeni konteyner dağıtımı yapılıyor07 Temmuz 2020 Salı 02:03
  • Altındağ'ın meyve ormanı yeşillenmeye başladı07 Temmuz 2020 Salı 01:33
  • Bu kütüphane yalnızca bebeklerin06 Temmuz 2020 Pazartesi 03:45
  • Hasat başladı06 Temmuz 2020 Pazartesi 02:51
  • Kamyonlara maske06 Temmuz 2020 Pazartesi 02:42
  • ANKESOB: “Desteğe hazırız”06 Temmuz 2020 Pazartesi 01:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti