“Hizmette ilk basamaklar”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Estergon Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı. Başkan Altınok, “Muhtarlarımız hizmette ilk basamaktır. Vatandaşımız talebini ilk önce muhtara anlatıyor” dedi.

Etkinliğe Keçiören'deki 51 mahallenin muhtarları katılırken, burada konuşan Başkan Altınok son bir buçuk yılda hayata geçirilen hizmetlerle ve planlanan projelerle ilgili bilgiler verdi. Konuşmasında Keçiören’i el birliğiyle, tüm kesimlerin fikrini alarak yönettiklerini kaydeden Altınok, bu yönetim anlayışında muhtarların kilit rol üstlendiğini söyledi ve şunları aktardı:

“TÜRKİYE’NİN EN İTİBARLI BELEDİYESİYİZ”

“Ankara’nın en borçlu belediyesiydik. Çok çalışmamız gerekiyordu, çalıştık ve belediyemizin borcunu ödedik. Parklarımızı yeniledik, buralarda asayiş anlamında huzuru sağladık. Çöp toplamak için 6 milyon TL fatura geliyordu. Yeni hizmet araçları alarak bu israfın önüne geçtik. Belediyeyi rahatlatıp ayakları üzerinde durabilir hale getirdik. Şuanda aldığımız malın bedelini en hızlı ödeyen belediyeyiz. Özel bankalara bir kuruş borcumuz kalmadı. Türkiye’nin en itibarlı belediyesiyiz.

40 MİLYON TL’LİK ASFALT

Keçiören, yaşam tercihinde ilk sıradaydı. Yeni hizmet ve eserlerle inşallah yine bir numara olacağız. Cadde, sokak, park ve pazarlarımızı gece gündüz gezerek şehrimizin adeta röntgenini çekiyoruz, eksikleri gidermek için derhal gerekeni yapıyoruz. Kentsel dönüşümümde önemli yol kat ettik. Bin 650 adet metruk yapıyı yıktık. Bu yıl 40 milyon TL’lik asfalt atıyoruz. Asfalt sezonu bitene kadar bu çalışmamız devam edecek. Seneye Keçiören’in tüm sokakları havaalanı gibi olacak.

OVACIK’A GÜREŞ KAMPI

Ovacık bölgemize bir güreş eğitim kampı yapacağız. Burada bir de otel olacak. Uluslararası organizasyonlarda yurtdışından gelen sporcular burada ağırlanacak. 10 konak ihalesi yapacağız, şehit Kubilay mahallemizdeki mahalle konağımızın temelini attık. 4 köyümüz var bu köylerimizi pırıl pırıl yapıyoruz. Çankaya’da olmayan yollar köylerimizde var. Pandemi döneminde belediyeye kilit vuranlardan olmadık. Maske ve dezenfektanı ilk üreten belediyeyiz. Vatandaşlarımıza kendi ellerimizle bu maske ve dezenfektanları dağıttık. Belediyemiz veterinerlik hizmetinde büyük yol katetti. 360 bin TL’ye röntgen cihazı alıyoruz. Kliniğimize her yerden vatandaşımız geliyor, ücretsiz aşı yapıyoruz. Ameliyathanemizi de devreye sokarak hayvanlarımız için de hizmet veriyoruz. Tüm bu hizmetleri öz kaynaklarımızla yapıyoruz.”