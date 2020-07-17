Hobi bahçeleri yıkılacak mı? Düzenleme ertelendi..

Tarım Bakanı'nın açıklamaları ve Meclis gündemine gelen bir yasa teklifi ile hobi bahçelerinin yıkılacağı yorumları yapılmıştı. Hobi bahçeleri üzerinde yetkiyi belediyelerden bakanlığa veren sözkonusu düzenleme ertelendi.

Tarım Bakanı Ekrem Pakdemirli'nin açıklamaları ve Meclis gündemine gelen bir yasa teklifi ile hobi bahçelerinin yıkılacağı yorumları yapılmıştı. Hobi bahçeleri üzerinde yetkiyi belediyelerden bakanlığa veren sözkonusu yasa teklifinin ertelendiği bildirildi.

Yeni Şafak Gazetesi yazarı Yusuf Kaplan sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sunulan bu Kanun Teklifinin ertelendiğini duyurdu. Kaplan, kendisine bu bilgiyi Meclis ve Bakanlıktan verildiğini de aktardı.

Yusuf Kaplan, "Müjde" başlıklı duyurusunda şöyle dedi:

"Meclis'ten, hem Tarım Bakanlığı'ndan hem komisyondan aradılar:

Hükümet Gıda Yasasını Ekim'e erteledi. Güzel haber!

Üzerinde daha etraflıca çalışılacak çıkarılacak yasanın.."

Tarım Bakanı Pakdemirli özellikle kooperatif hisseli hobi bahçeleri üzerine yapılan evlerin yasal olmadığını ve kanuni düzenleme ile bunların yıkılabileceğini duyurmuş, AK Partili vekillerce Meclis gündemine getirilen kanun teklifinde, hobi bahçeleri üzerindeki izinsiz yapıların yıkımı veya gerekli izinlere bağlanması konusundaki yaptırımların artırılması öngörülüyordu.