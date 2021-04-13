Hobi bahçelerine çözüm: Yıkım değil yasal statü

Toplum Bahçeleri Derneği Başkan Vekili Menderes Özcan, hobi bahçelerinin çok değişik faydaları olduğunu, gelişmiş ülkelerde yönetimlerce desteklendiğini belirterek, Türkiye’de de çözümün yıkım değil yasal statü olduğunu kaydetti.

Yeni vaka sayıları artarak devam eden pandemi döneminde ilginin çok yükseldiği hobi bahçeleri, yıkım tedirginliğinden kurtulup, yasal statüye kavuşmak istiyor.

Hobi bahçesi sahiplerince kurulmuş olan Toplum Bahçeleri Derneği’nin Başkan Vekili Menderes Özcan , hobi bahçelerinin çok değişik faydaları olduğunu, gelişmiş ülkelerde yönetimlerce desteklendiğini belirterek, Türkiye’de de çözümün yıkım değil yasal statü olduğunu kaydetti.

DERDİMİZİ RESMİ OLARAK İFADE EDİBİLİYORUZ ARTIK

Toplum Bahçeleri ve Hobi Bahçeleri Yaşatma Dayanışma Derneği Başkan Vekili Menderes Özcan, neden dernekleştiklerini anlatırken şunları kaydetti:

“Aylardır hobi bahçeleri sahipleri olarak; Cumhurbaşkanımıza, Bakanlara, Milletvekillerine, siyasi parti yöneticilerine, il-ilçe yöneticilerine ve diğer yetkili kişilere, yaşadığımız mağduriyeti duyurmanın mücadelesini veriyoruz. Ulaşabildiğimiz yetkililere yaşanan mağduriyetleri anlatma mücadelesinin yanında, tüm sosyal medya ve diğer medya mecralarında çözüm için sesimizi yetkililere duyurmanın ve yaşanan mağduriyetin boyutlarını anlatmanın gayreti içerisinde olduk. Türkiye geneli sayıları yüzbinleri bulan hobi bahçeleri sahipleri olarak, yaşadığımız mağduriyeti güçlü bir şekilde yetkililere resmi olarak iletme adına dernekleşme çalışmalarına başladık ve kısa bir sürede hobi bahçeleri sahipleri olarak, Toplum Bahçeleri ve Hobi Bahçeleri Yaşatma Dayanışma Derneği’ni kurduk.”

BAHÇE SAHİPLERİNE ÜYELİK ÇAĞRISI

Çok kısa bir sürede 1000’e yakın üyeye ulaştıkları vurgulayan Özcan, “Hobi bahçeleri sahipleri olarak bize yaşatılan mağduriyetlerin boyutu, mağdur edilen kişi sayısı, çözüm talebi ve insan, tarım ve doğa dostu hobi bahçelerinin toplumsal bir ihtiyaç haline dönüştüğünün daha yüksek sesle yetkili mercilere iletilmesi ve bu talebin dikkate alınması adına, tüm hobi bahçeleri sahiplerini derneğe üye olma davet ediyorum” diye konuştu.

HOBİ BAHÇELERİ İNSAN, TARIM VE DOĞA DOSTUDUR

Menderes Özcan, hobi bahçelerinin insan, tarım ve doğa dostu olduğunu, tarım alanlarına zarar verdiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Nitekim dünyanın en gelişmiş ülkelerinde devlet teşvikleri ile hobi bahçelerinin desteklendiğini vurgulayan Özcan, gelişmiş ülkelerde hobi bahçeleriyle ilgili şu tespitlerin yapıldığını aktardı:

GELİŞMİŞ ÜLKELER HOBİ BAHÇELERİNİ DESTEKLİYOR ÇÜNKÜ…

“1-Küçük çocuklar ve gençler, kentsel bahçe programlarından büyük ölçüde yararlanır çünkü bu onlara TV, oyun konsolu, tablet veya alışveriş merkezi önünde saat geçirmeye bir alternatif sunar,

2-Astım oranlarını düşürebilir, çünkü çocuklar az miktarda yerel polen tüketerek bağışıklık kazanabilir,

3-Obezite ve obezite ile ilişkili hastalık riskini azaltır,

4-Taze yiyeceklere erişimi kolaylaştırır ve gıda güvenliğini iyileştirir,

5-Hava ve toprak kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olur,

6-Bitki ve hayvanların biyolojik çeşitliliğinin artmasına destek sağlar,

7-Kentsel mikro iklimi olumlu etkiler,

8-Eğitim yoluyla beslenme alışkanlıklarını iyileştirir,

9-Bahçe bakım faaliyetleriyle fiziksel aktiviteyi artırır,

10-Daha fazla ürün elde edilir,

11-Açık hava deneyimleri insanda bilgi ve becerileri geliştirir, bu da uzun süreli bellek üzerinde olumlu bir etkiye sahip olur, genel öğrenmeyi geliştirir…”

YASAL STATÜYE KAVUŞMALI

Hobi Bahçeleri Derneği Başkan Vekili Menderes Özcan, hobi bahçeleri sahiplerinin genelinin dar ve orta gelirli ailelerden oluştuğunu da belirterek, “Bugün hobi bahçelerinin yıkılması demek, uzun yıllar çalışarak biriktirdikleri ekonomik varlığın ve uzun yıllar nice zorluklar çekerek verdikleri emeğin heba olması demektir. Emek verip kurdukları bahçelerin, bugün ne millet, ne de devlete hiçbir fayda sağlamayacak bir kanun ile yıkılması, akıl ve izan sahibi herkesçe düşünülmesi gerekir. Dernek olarak yetkililerden, yaşanan bu mağduriyetin bir an önce son bulması için hobi bahçelerinin yasal statüye kavuşturulması adına gerekli yasal düzenlemenin yapılmasını talep ediyoruz. Hobi bahçelerinin yasal statüye kavuşturulması şu an yürürlükte bulunan yasanın neden olacağı büyük ekonomik kaybın önlenmesi anlamına geldiği için bu gelişme devlet ve millet yararına faydalı bir gelişme olacaktır” dedi.

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