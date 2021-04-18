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Hobi Bahçesi mağdurları açlık grevi başlattı

Çevre Bakanlığı’nca verilen Yapı Kayıt Belgeleri Tarım Bakanlığı’nca iptal edilen ve tapulu bahçelerindeki yapıları yıkılmak istenen Muğla Menteşe'de bir grup vatandaş, mağduriyetlerini duyurmak için açlık grevi başlattı. 
Hobi Bahçesi mağdurları açlık grevi başlattı

Çevre Bakanlığı'nca verilen Yapı Kayıt Belgeleri iptal edilip, tapulu bahçelerindeki yapıları yıkılmak istenen Muğla Menteşe'de bir grup vatandaş, karara tepki ve seslerini duyurmak için açlık grevi başlattı. 

"Yapı Kayıt Belgemizi Geri Verin" çağrısıyla başlatılan açlık grevinde köylü vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek "Reis komşunun evini yıkıyorlar" pankartı açtı. 

Yapı kayıt mağduru vatandaşlar pankartlarında ayrıca "Göçmenlere konut yap, vatandaşınkini yık?" mesajı veriyor.

İLKSAYFA///

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