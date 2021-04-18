Hobi Bahçesi mağdurları açlık grevi başlattı

Çevre Bakanlığı’nca verilen Yapı Kayıt Belgeleri Tarım Bakanlığı’nca iptal edilen ve tapulu bahçelerindeki yapıları yıkılmak istenen Muğla Menteşe'de bir grup vatandaş, mağduriyetlerini duyurmak için açlık grevi başlattı.