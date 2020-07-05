Hobi bahçesi sahipleri kafaları karışık!

“Hobi bahçelerinin yıkılacağı” yönündeki söylem ve haberler bahçe sahibi vatandaşları tedirgin etti. Dar ve orta gelirli vatandaşların tercihi olan hobi bahçelerinde neyin yasak olduğu ve neyin yıkılmak istendiği net olarak bilinmek isteniyor.

Son dönemde rağbetin arttığı hobi bahçeleriyle ilgili “yıkılacakları” yönündeki söylem ve haberler bahçe sahibi vatandaşları tedirgin etti. Dar ve orta gelirli vatandaşların tercihi olan hobi bahçelerinde neyin yasak olduğu ve neyin yıkılmak istendiği net olarak bilinmek isteniyor.

CEVAP BEKLEYEN SORULAR

Bir grup AK Partili milletvekili tarafından hazırlanan yasa teklifiyle, hobi bahçelerine yasak getirileceği, mevcutların yıkılacağı belirtilmişti. Teklifin şuan Meclis Tarım Komisyonu’nda olduğu öğrenilirken, hobi bahçesi sahipleri kafalarında oluşan sorulara cevaplar arıyor. Görüştüğümüz hobi bahçesi sahipleri yetkililere şu soruları yöneltiyor:

* Meyve sebze ekip biçilen yani tarım yapılan hobi bahçelerinin nesi sıkıntı olarak görülüyor?

* Sorun üzerlerindeki yapılar ise, bunlara bir çeki düzen; bir standart mı getirilmek isteniyor? Yoksa tümü hiçbir ayrım gözetilmeksizin yıkılacak mı?

* Bir hobi bahçesi üzerinde betonarme bir yapı yoksa yine de sorunlu mudur?

* Bahçedeki yapı ahşap ise bu sıkıntısız mıdır?

* Bahçelerde hisse tapulu, kooperatif ayrımı yapılmakta mıdır?

* 2018’den önce kurulmuş/yapılmış hobi bahçesindeki yapıya İmar Barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi almış vatandaşın durumu ne olacak?

* Yasa ve uygulamada yapılmak istenen tam olarak nedir?

“KİMSE BİRŞEY BİLMİYOR”

Gazetemize konuşan hobi bahçesi sahipleri, yetkililerden konu hakkında net bir açıklama alamadıklarını, görüştükleri milletvekilleri, belediye ve il-ilçe tarım yetkililerinin konu hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadıklarını belirterek, “Hazırlanan yasa teklifinde de hobi bahçesi geçmiyor bile. Ne yapılmak isteniyor, anlamaya çalışıyoruz. Yetkililer neyin yasak neyin yasak olmadığını, neyin yıkılıp neyin yıkılmayacağını net bir şekilde açıklasın lütfen” dediler.



BÜYÜK İLGİ VAR

Özellikle son yıllarda doğa ve doğala yönelişte yaşanan artışın, korana virüs sürecinde adeta tavan yapmasıyla hobi bahçelerinin sayısında ciddi yükselişler görülüyordu. Sadece Ankara’da 40 binden fazla hobi bahçesi olduğu tahmin ediliyor. Genellikle dar ve orta gelirli vatandaşlar için şehrin bunaltıcı havasından doğa ve doğala kaçışın en ekonomik yolu olarak değerlendirilen hobi bahçeleri bugün Başkent’in dört bir yanında bulunuyor ve büyük rağbet görüyor.

İLKSAYFA-