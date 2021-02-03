Hobi bahçesi sahipleri Toplum Bahçeleri Derneği adı altında birleşti

Yasal düzenleme sonucu yıkılmakla karşı karşıya gelen hobi bahçesi sahipleri, “Hobi bahçeleri sosyal ve ekonomik bir ihtiyaçtır” sloganıyla dernekleşti. Toplum Bahçeleri Derneği, İmar Barışı benzeri bir düzenleme talep ediyor.

2020 yılında yapılan yasal düzenleme sonucu yıkılmakla karşı karşıya gelen hobi bahçesi sahipleri dernekleşti.

Bir grup hobi bahçesi sahibi biraraya gelerek, Toplum Bahçeleri ve Hobi Bahçeleri Yaşatma Dayanışma Derneği’ni kurdu. Kısaca Toplum Bahçeleri Derneği olarak anılan derneğin başkanlığını Neşe Kayık Öztürk yapıyor.



EMEKLER YIKILMASIN, AĞAÇLAR SUSUZ KALMASIN

Dernek, “04.11.2020 tarih öncesi yapılmış emekler yıkılmasın, ağaçlar susuz kalmasın, sokak hayvanları evsiz kalmasın, çözüm talebi görüşülsün” talebinde bulunuyor.



ÖZTÜRK’TEN ÇAĞRI: OMUZ VERİN

Dernek Başkanı Neşe Kayık Öztürk, tüm hobi bahçesi sahipleri ile yeşile, doğaya gönül vermiş olanlara, hayvan severlere şu çağrıyı yapıyor: “Yürüdüğümüz yolda omuz olmanıza ihtiyacımız var. Toplum Bahçeleri ve Hobi Bahçeleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği olarak bahçesi olan, yeşile, toprağa, çevreye gönül vermiş arkadaşlar, hayvan sever arkadaşlar, prefabrik, ahşap ev, konteynır üreticileri ve su tesisatçı, elektrik tesisatçı arkadaşlar, botanikçiler, peyzajcılar, bahçıvanlar, çapacılar ‘04.11.2020 tarih öncesi yapılmış emekler yıkılmasın, ağaçlar susuz kalmasın, sokak hayvanları evsiz kalmasın, çözüm talebi görüşülsün’ diyorsanız; derneğimize vakit kaybetmeden üye olmanızı ve bize destek vermenizi bekliyoruz.”



SOSYAL VE EKONOMİK İHTİYAÇ

“Hobi bahçeleri sosyal ve ekonomik bir ihtiyaçtır” sloganıyla yola çıkan dernek, hobi bahçelerinin tarım arazilerini yok ettiği iddiasının tam aksine atıl durumdaki arazileri canlandırdığına dikkat çekiyor: “Hobi bahçelerinin birçoğu evrak üzerinde tarım arazilerine kurulmuş görünse de, bilinenin aksine tarımsal faaliyetleri azaltmamış, yok etmemiştir. Arttırmış ve tarımın değeri ile ilgili farkındalık yaratmıştır. Hobi bahçelerinin yapıldığı arazilerin büyük çoğunluğu atıl kalmış, üzerinde yıllardır tarım yapılmamış arazilerdir. Oysaki şimdi bu araziler ağaçlandırılmıştır ve doğal tarım yapılmaktadır.”



TABLET YERİNE TOPRAK

Dernek, hobi bahçelerinin çocuklarımızı toprakla buluşturduğuna da vurgu yaparak “Boş zamanlarda tablet bilgisayar bağımlısı olan çocuklarımız hobi bahçelerinde, birlikte eski sokak oyunlarını oynuyor, fidan ekiyor, ailesiyle çapa yapıyor… Ebeveynler kendi aralarındaki sosyal ilişkileri de güçlendirerek şehirlere göre daha güvenilir olan sokaklarda çocuklarının rahatla bisiklet sürmelerine dolaşmalarına imkan sağlıyor” diyor.



İNTERNET SİTESİ DE KURULDU

Hobi bahçesi derneği nin bir internet sitesi de bulunuyor. Dernek faaliyetlerini toplumbahçeleriderneği.com adlı internet sitesinden duyuruyor. Sitede derneğe üyelik çağrıları yapılırken, bağışta da bulunulabileceği belirtiliyor. Derneğin twitter, instagram, telegram hesapları ile youtube kanalı da bulunuyor.



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