Hobi bahçesi sahiplerinden Meclis’e dilekçeli teklif

Hobi bahçeleriyle ilgili yasal düzenleme yapılacağı ve buralardaki aykırı yapıların yıkılacağı yönündeki haberlerin tedirgin ettiği vatandaşlar, yetkililere seslerini duyurmaya çalışıyor: "Yanlış örneklerden yola çıkarak tüm bahçeler cezalandırılamaz..."

Tarım Bakanlığı ve TBMM Tarım Komisyonu'ndan gelen "hobi bahçeleriyle ilgili yasal düzenleme yapılacağı" yönündeki açıklamaların bir kısım medyada "tüm hobi bahçeleri yıkılacak" şeklinde yer almasıyla tedirgin olan vatandaşlar, harekete geçti.

Başta Meclis olmak üzere ilgili kişi ve kurumlara dilekçe yazarak, görüşlerini dile getiren hobi bahçesi sahipleri, çözüm önerilerinde de bulunarak, yetkililere seslerini duyurmaya çalışıyor.

Hobi bahçesi sahipleri Meclis Tarım Komisyonu’na gönderdikleri dilekçelerde “Yanlış birkaç örnekten hareketle tüm hobi bahçelerini yıkmaya veya yok etmeye çalışmak, orta ve alt gelir grubundan vatandaşlarımızın dişinden tırnağından arttırdığı birikimlerle yaptığı bahçeleri birkaç kötü örnekten hareketle yok etmek insanı yaşat ki devlet yaşasın görüşüne de aykırıdır” görüşünü dile getiriyor.

Hobi bahçesi sahiplerinin Meclis Tarım Komisyonu ’na gönderdiği o dilekçelerden biri şöyle:

“Ben bir hobi bahçesi sahibiyim. Son dönemde hobi bahçelerine ilişkin yasal düzenleme yapılacağı ve bunların yıkılacağına ilişkin basında haberler yer almaktadır.

Hobi bahçeleriyle ilgili maalesef herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Genel duruma bakıldığında birçok belediye vatandaşla karşı karşıya gelmemek ve onların bu ihtiyacını karşılamak amacıyla hobi bahçelerine zımni olarak göz yummuş ve yapılmasına müsaade etmişlerdir. Belediyeler birçok hobi bahçesine su hattı çekmiş, çöp toplama hizmetlerini yerine getirerek vatandaş memnuniyetini ön olanda tutmuşlardır. Bu doğrultuda yakın zamana kadar binlerce hobi bahçesi faaliyete geçmiştir.

Hobi Bahçeleri İle İlgili Sorunlar

Hobi bahçeleri şehre yakın bölgelerdeki imar geçmemiş tarım arazilerinde kurulmuştur. Buradaki en büyük eleştiri hobi bahçelerine yapılan betonarme yapılar nedeniyle tarım arazilerinin zarar görmesidir. Bu iddia kısmen doğru olmakla beraber hobi bahçesinin de bir tarımsal faaliyet olduğu unutulmamalıdır. İnsanlar kendi ihtiyaçlarını karşılamak için ekip dikmektedir.

Son dönemde bu alanda talep olduğunu gören girişimciler betonarme, tuğla gibi malzemelerden evler yapmışlar hatta yüzme havuzlu, çocuk oyun alanı olan lüks tesisler inşa etmeye başlamışlardır. Mücadele edilmesi gereken tarımsal amacın dışına çıkan bu tip yerlerdir. Ancak Ankara Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Ankara Valisinin imzası ile 22 Mart 2020 tarihli dağıtımlı yazı yazarak tarım arazileri üzerine kurulu bütün hobi bahçelerinin İlçe Tarım Müdürlüklerince denetlenmesi, ceza uygulanmasını talep etmiş, Belediyelere de kolluk kuvvetlerinden destek alarak buraların yıkılması talimatını vermiştir. İmar Barışından faydalanıp evlerini kayıt ettirenlerin de belgelerinin geçersiz olduğunu bunlarında yıkılması gerektiğini belirtmiştir. Bu talimat hükümetimizden çözüm bekleyen vatandaşlarımızı ciddi anlamda tedirgin etmiştir.

TÜM BAHÇELER YANLIŞ ÖRNEKLERE KURBAN EDİLEMEZ

Yanlış birkaç örnekten hareketle tüm hobi bahçelerini yıkmaya veya yok etmeye çalışmak, orta ve alt gelir grubundan vatandaşlarımızın dişinden tırnağından arttırdığı birikimlerle yaptığı bahçeleri birkaç kötü örnekten hareketle yok etmek insanı yaşat ki devlet yaşasın görüşüne de aykırıdır. Sizin buna dur diyeceğinize inanıyoruz.

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus KILIÇ tarafından Anadolu Ajansına 17.06.2020 tarihinde yapılan açıklamada bu konuyla ilgili torba Kanunda yasa tasarısı hazırlandığını ve sadece Ankara’da 20 ila 40.000. civarında bahçe olduğunu belirtmiştir. Aileleriyle beraber sadece Ankara’da yaklaşık 150.000 kişi bu tasarıdan doğrudan etkilenecektir. Türkiye genelinde bu sayının çok daha fazla olduğu düşünülmektedir.

Bu sorunu çözmek için yapılması gereken komple yasaklamak ve yıkmak değil hobi bahçelerinin nasıl olması gerektiğine ilişkin düzenleme yapmaktır. Mevcut bahçeler yıkılsa bile inşaat ve beton atıkları o arazinin artık tarımsal olarak kullanılmasını engelleyecektir. Bunun yerine mevcutların zamanla dönüştürülmesi, yeni yapılacak olanların da ahşap kulübe veya konteynır gibi arazinin zarar görmesini engelleyecek şekilde kullanımının sağlanması faydalı olacaktır.

Bürokrasi her zamanki gibi mevzuat böyle emrediyor diyerek vermiş olduğu kararın ekonomik, sosyolojik ve siyasi sonucunu düşünmeden yıkın talimatı vermiştir. Ancak siyaset çözüm üretme sanatıdır. Bugün Türkiye genelinde binlerce hobi bahçesi sahibi aile bulunmakta ve Hükümetimizden ve Cumhurbaşkanımızdan bu alanda çözüm beklemektedirler. Bu alanların yıkılması insanların emeğinin ve birikimlerinin üzerinden dozerle geçmektir. Bu bahçelere ekonomik olarak orta ve alt gelir grubu tarafından ciddi paralar yatırılmıştır.

Çözüm Önerileri ve Vatandaş olarak Beklentilerimiz

Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından HOBİ BAHÇELERİ’ne ilişkin hazırlanan 27.07.2018 tarihli RAPORDA özetle;

“c) Hobi Bahçeleri büyüklükleri en fazla bir ailenin ihtiyacını karşılayacak tarımsal faaliyete uygun olarak minimum 500m2 olacaktır. Parsel üzerindeki yapılaşma demonteble olacak ise de demontable yapı hobi bahçesinin büyüklüğüne göre %0,05 yoğunluğu aşmamak koşulu ile tek kat şeklinde olacaktır.

d) Oluşturulacak yapılar tamamen demontable olacak. Betonarme veya başka bir kalıcı yapı malzemesi kullanılmayacaktır.

e) Altyapı, otopark, çöp, güvenlik gibi tüm hizmetler kooperatifler tarafından sağlanacaktır.

f) Özel hobi bahçesi yapılan alanlarda imar geçmesi durumunda, kendi imar parseli dışımda kalan yapı, ağaç, tel vs. adı altında herhangi bir kamulaştırma bedeli kooperatif tarafından kamudan talep edilemeyecektir. Kooperatif tarafından büyükşehir belediyesine genel kurul kararı ile noterden taahhütname verilecektir. Taahhütname vermeyen hobi bahçeleri kullanılamaz, elektrik, su vb. abonelikleri yapılamaz. Mevzuata aykırı uygulamalarla ilgili belediyeler tarafından işlem tesis edilerek, düzensiz, kaçak yapılaşmaların önüne geçilir.

Şeklinde “D- Özel Hobi Bahçeleri” maddesinin eklenmesine ilişkin konu üzerinde gerekli incelemeler yapılmak üzere ertelenmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Raporumuz Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına arz olunur.” denilmiş ancak bu raporun akıbeti hakkında bilgi alınamamıştır. Ayrıca hobi bahçeleri sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde değil özellikle büyükşehirler olmak üzere ülkemizin birçok yerinde kurulmuş ve kurulmaktadır. Bu nedenle Hükümetimizce böyle bir düzenlemeye ihtiyaç bulunmaktadır.

Hobi bahçeleri bir ihtiyaçtan doğmuş olup bunu yok etmek ve kolluk kuvvetleriyle bastırmak yerine vatandaşın talebi doğrultusunda hobi bahçelerine ilişkin mevzuat düzenlemesi yapılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.

Bu kapsamda;

1-Hobi bahçelerine ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 27.07.2018 tarihli raporundakine benzer bir düzenlemenin yapılmasının,

2-Mevcut bahçelerin durumunun çözümü amacıyla imar barışı benzeri bir uygulamanın getirilmesinin,

3- Tarımsal amacın dışında hobi bahçelerinin kurulumuna ve kullanımına izin verilmemesinin,

4- Amaç tarım arazilerini korumaksa bu talebi karşılayabilmek adına Belediyelerce veya Tarım Bakanlığınca verimsiz tarım arazilerinin ve hazine arazilerinin hobi bahçesi kurabilmek için vatandaşlarımıza veya kooperatiflere tahsis edilmesinin faydalı olacağı ve bu alanda düzenleme bekleyen ve yaşadığı yerdeki Belediye ile karşı karşıya gelmek istemeyen binlerce hobi bahçesi sahibi ailenin derdine derman olacağı hususunu bilgilerinize arz ederiz.”

HOBİ BAHÇESİ DEĞİL AYKIRI YAPI YAPMAK YASAK

Bu arada, “hobi bahçelerinin yıkılacağı” yönündeki haberlerin tam olarak gerçeği yansıtmadığı, “hobi bahçesi değil, tarım arazisi üzerine kurulmuş hobi bahçesine betonarme ev yapmanın yasak olduğu” ifade ediliyor. Meclis Tarım Komisyonu milletvekillerinden edinilen bilgilere göre, hobi bahçesi yapmak değil, buralarda betonarme gibi aykırı yapılar inşa etmenin yasak olduğu değerlendiriliyor ve bu yapılara değişik yaptırımlar getirecek bir düzenleme yapılması öngörülüyor.

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