Hobi bahçesi yasak mı, hobi bahçeleri yıkılacak mı? Mevcut yapı kayıt belgeli bahçeler ne olacak?

Hobi bahçesi yapmak yasak mı, hobi bahçeleri yıkılacak mı? Mevcut hobi bahçeleri ne olacak? İmar barışı kapsamında alınan yapı kayıt belgeli hobi bahçeleri kapsam dışı mı olacak? Noter satışlı hobi bahçesi ne demek, hisse tapulu bahçeler de yıkılacak mı?

Meclis Tarım Komisyonu gündemine gelen bir yasa teklifi hobi bahçesi sahiplerini tedirgin etti. Hobi bahçesi yapmak yasak mı , hobi bahçeleri yıkılacak mı ? Mevcut hobi bahçeleri ne olacak? İmar barışı kapsamında alınan yapı kayıt belgeli hobi bahçeleri kapsam dışı mı olacak? Noter satışlı hobi bahçesi ne demek, hisse tapulu bahçeler de yıkılacak mı?

Tüm bu soruların cevabı haberimizde:

Korona salgınıyla birlikte vatandaşların daha az risk taşıyan bağ ve bahçelere yönelmesiyle hobi bahçelerine rağbet hayli artarken, talep doğrultusunda yeni yeni hobi bahçeleri oluşmaya başladı.

Ankara’da da şehir merkezinin dört bir yanında yeni yeni hobi bahçeleri yapılıyor ve buralar kolayca alıcı buluyor.

Alt ve orta gelirli vatandaşlara uygun fiyata bağ-bahçe hayatı ve temiz hava imkanı sunan hobi bahçeleri “uygun görülmeyen yapılaşma” sorununu da beraberinde getirdi.

Hobi bahçelerine rağbetin artması Hükümet ve Tarım Bakanlığı’nı harekete geçirdi.

KAÇ HOBİ BAHÇESİ VAR?

Ankara’da kaç hobi bahçesi var , peki Türkiye genelinde hobi bahçesi sayısı ne?

Meclis Tarım Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç’ın aktardığı bilgilere göre, ülkemizdeki hobi bahçelerinin sayısı tam olarak bilinmiyor. Ancak emlakçılar ve ilgili vatandaşlardan edinilen verilere göre, örneğin Ankara’da 20 bin ile 40 bin arasında hobi bahçesi bulunduğu belirtiliyor. Türkiye genelinde bu sayının 150 civarında olduğu tahmin ediliyor.

GÜNDEMDEKİ YASAL DÜZENLEMENİN AMACI

Hobi bahçeleriyle ilgili yasal düzenlemenin mimarı olarak gösterilen Meclis Tarım Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, amaçlarının hobi bahçelerini yıkmak olmadığını, tarımsal alanın tarım faaliyetlerinin dışında kullanılmasının önüne geçmeyi hedeflediklerini söylüyor.

“Hobi bahçeleri konusunda bir düzenleme yapılmazsa tarım alanlarımıza zarar verecek boyutlara ulaşabilir” diyen Kılıç, dertlerinin yapılmış veya yapılması planlanan tarımsal arazilerdeki noter satışlı bahçeler olduğunu ifade ediyor. Başkan Kılıç diğer taraftan hobi bahçelerine ciddi talep olduğunu gördüklerini, buraların bir ihtiyaç da olduğunu belirterek, düzenleme ile tüm bunlara bir çeki düzene kavuşturulacağı mesajı veriyor. “Talebin farkındayız, ihtiyaç da bu. Hobi bahçeleri marjinal tarım alanlarında oluşturulsun istiyoruz” diyor.

TARIM BAKANI’NIN HOBİ BAHÇESİ AÇIKLAMASI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de konuyla ilgili soru üzerine yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Koronavirüs salgınından sonra toprağa artan ilgi nedeniyle tarım arazilerinin noter satışıyla hisseli olarak satışlarının yapılarak bu alanlar üzerinde izinsiz hobi bahçeleri oluşturulduğunu görüyoruz. Dikkatinizi çekmek istiyorum ki, noter aracılığı ile yapılan satışlarda arazinin değil, kooperatif veya şirketin hissesi satılmaktadır. Bu noktada vatandaşlarımızın noter satışı yapılan arazilerde hiçbir zaman hissedar olamayacakları ve tasarruf haklarının da bulunmayacağını, bu vesileyle bir kez daha belirtmek istiyorum. Hobi bahçeleri yasalara uygun olmayan bir faaliyet. Bu nedenle vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bu konuda daha hassas davranmalarını rica ediyorum. Aksi takdirde cezai müeyyidelerle karşılaşmanın yanında, satın aldıkları taşınmazların yıkılması ile karşı karşıya kalabileceklerini hatırlatmak isterim. Yani daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse; biz ne aradaki aracılar kazansın diye tarım arazilerimizi çölleşmenin kucağına atabiliriz, ne suyumuzun bu kadar fütursuzca kullanılmasına müsaade edebiliriz, ne de insanımızın tarıma olan ilgisinin kullanılarak kandırılmasına göz yumabiliriz."

BU AÇIKLAMALAR NE ANLAMA GELİYOR?

Meclis Komisyon Başkanı ve Tarım Bakanı’nın hobi bahçeleri ile ilgili yaptığı uyarılar ilgili vatandaşları tedirgin etti. İnternette hobi bahçeleriyle ilgili noter satışı ne demek, noter satışlı hobi bahçesi yasaklanıyor mu, hisse tapulu hobi bahçeleri de yıkılacak mı sorularının cevabı aranıyor.

KOOPERATİF HİSSELİ HOBİ BAHÇELERİ

Uzmanlara göre, gerek Meclis Komisyon Başkanı gerekse Tarım Bakanı’nın “noter satışlı yerler”den kastı kooperatif hisseli hobi bahçeleri. Tek tapu bir tarla üzerinde oluşturulan tarım kooperatifi, burayı önce tel örgülerle belli parçalara bölüyor. Elektrik, su getiriyor, yolunu yapıyor. Ardından her bir bölmeyi noter onaylı kooperatif üyeliği üzerinden vatandaşa hobi bahçesi olarak satıyor.

ASIL SORUN ÜZERİNDEKİ EVLER

Yine uzmanlara göre her iki yetkilinin de buradaki asıl kastı bu bahçeler üzerine inşa edilen yapılar; asıl sorun bu evler. Yetkililer bu şekilde ev yapımının yasal olmadığını bildiriyor ve vatandaşı yıkımla karşı karşıya kalabilirsiniz diye uyarıyor.

TAPU HİSSELİ HOBİ BAHÇELERİNİN DURUMU

Bakan ve Meclis Komisyon Başkanı’nın kooperatif hisseli hobi bahçelerine karşı yaptığı bu uyarısı hisse tapulu hobi bahçelerini de ilgilendiriyor mu?

Çok hisseli bir tarlanın tapu hisseleri oranında tellerle bölünüp hobi bahçesine dönüştürülmesi, kooperatif hisseli yerlere oranda çok daha az sorunlu yerler olarak görülüyor.

Emlakçılardan edinilen bilgilere göre, tapu hisseli hobi bahçelerinin sayısı kooperatif hisseli hobi bahçelerine oranla çok daha az. Yasalara göre tarlalar bölünemiyor. Sadece tarlada miras yoluyla oluşmuş hisseler oranında hobi bahçesine dönüştürülebiliyor. Ve bu yerlerin sayısı çok az. Bu yerlerin alım satımında ilgili tapu müdürlüğünden işlem yapılıyor.

Tapu hisseli hobi bahçelerine ev yapımı da izinsiz yapılaşma olarak değerlendiriliyor.

İMAR BARIŞI VE YAPI KAYIT BELGESİ

Ancak imar barışı ile 2018’den önce yapılmış olan tüm hobi bahçesi evlerinin yapı kayıt belgesi almışlarsa dokunulmazlık kazanmış oldukları yorumları yapılıyor ancak bu hususta kesin resmi bir karar bulunmuyor.

Tüm bunların dışında mevcut düzenlemelere göre, kooperatif hisseli hobi bahçelerinde dahi üzerine herhangi bir yapı inşa edilmediği sürece sorun görülmüyor.

Nitekim gündemdeki yasal düzenleme de tarlanın üzerindeki yapıya ceza öngörüyor, yapının ortadan kaldırılması durumunda sorunun ortadan kalkacağı ifade ediliyor.

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