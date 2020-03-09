Hobi olarak başladı, 6 kez okyanusu geçti

Hobi olarak başladığı yelken sporunu 40 yaşında meslek haline getiren Gülin Bozkurt'un (50) ilk Atlantik Okyanusu yolculuğu 13 ay sürdü. Toplamda 6 kez okyanusu geçen Bozkurt, 2018 yılında İstanbul'a dönüp yaşadıklarını kaleme alarak bir kitap yazdı.

Üniversite eğitiminin ardından bir süre İngilizce öğretmenliği yapan, ardından tekstil sektöründe çalışan 2 çocuk annesi Gülin Bozkurt, 2004 yılında hobi olarak yelken sporuna başladı. Yelkenle ilgili eğitimler alan Bozkurt, denizde kendini huzurlu hissettiğini fark etti. Bunun üzerine yelkeni bir hobi değil, meslek olarak seçmeye karar verdi.

Bozkurt, aldığı eğitimlerin ardından 2010 yılında arkadaşı Ekber Levent ile birlikte Muğla'nın Marmaris ilçesinden denize açıldı. 40 yaşında ilk okyanus tecrübesini yaşayan Bozkurt'un Atlantik Okyanusu'nu aşması 13 ay sürdü. Sonraki 7 yıl boyunca 5 kez daha okyanusu aşan Bozkurt, seyirlerini ve tecrübelerini yazmak üzere 2018 yılında İstanbul'a döndü. 'Aşmam Gereken Okyanuslar Var' kitabı yayımlanan Bozkurt, aynı zamanda yelken okulu kurarak eğitimler vermeye başladı.

Bozkurt, Antalya Rotary Kulüpleri tarafından verilen 2019-2020 Dönemi Ulusal Meslek Hizmet Ödülü'ne layık görüldü. Ödül töreni sonrası bir konuşma yapan Bozkurt, daha uzun süre denizlerde olmak istediğini söyledi. Bozkurt, "Denize ve teknelere ilgim çocukluğumdan geliyor. Bir gün arkadaşlarım beni Göcek'e tekneye davet etti. Gittim ancak yelkene dair hiç bir bilgim yoktu. O gün orada rüzgarın yüzüme değişi ve denizde olmak bana çok huzur verdi. O günden sonra yelken eğitimi almaya başladım. Yelken tutkum çok büyüktü, kendimi en özgür hissettiğim alandı. 40 yaşına yaklaşırken hayatımı, evliliğimi sorgulamaya başladım. Bu yaşıma kadar kendimi her alanda çok sıkışmış hissediyordum" dedi.

Zor günlerinde yelken sporunun kendisine bir hobi olduğunu belirten Bozkurt, "40 yaşında da açık denizlerde yaşamaya okyanuslara gittim. Her şeyi geride bırakarak gidiyordum. Ancak en zoru iki kızımı bırakarak, bir sırt çantası ile çıktım. Ama bir karar vermiştim ve bedeli ne ise ödemeye hazırdım. İlk okyanusu geçme sürem 13 ay sürdü. 6 kez okyanusu geçtim, okyanusun benim için bir inziva olduğunu fark ettim. Zor sıkışmış günlerde yelken benim için hobi oldu. Daha sonra yelkeni kendime meslek edinerek yeni denizciler yetiştirmeye başladım. Yola çıkarken gerçekleştirmek istediğim hayallerimi gerçekleştirdim. Daha uzun süre denizlerde olmak en büyük hayalim. Umarım yetiştirdiğimiz denizciler bu hayalimi devam ettirecektir" diye konuştu.