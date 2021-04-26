  • BIST 1.364
  • Altın 474,389
  • Dolar 8,3006
  • Euro 10,0285
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 11 °C
»

Hobi olarak başladılar, 20 ülkeye 'ok gövdesi' ihraç ediyorlar

Koceli'nin Gölcük ilçesinde kurdukları atölyede spor müsabakaları için yılda 100 binin üzerinde ok gövdesi üreten girişimci iki arkadaş, ürünlerinin yüksek kalite ve düşük fiyatlı olması nedeniyle yoğun sipariş alıyor.
Hobi olarak başladılar, 20 ülkeye 'ok gövdesi' ihraç ediyorlar

Kocaeli'de hobi olarak başladıkları işi büyüterek firma kuran girişimci iki arkadaş, ürettikleri geleneksel ok gövdelerini iç piyasanın yanı sıra yurt dışına satıyor.

Gölcük ilçesinde yaşayan esnaf Sinan Önal ile tersane işçisi çocukluk arkadaşı Bedrettin Çulha, 2015 yılında boş zamanlarını değerlendirmek için ok gövdesi yapmaya karar verdi.

Ürettikleri ok gövdelerini Sivas'ta okçuluk kulübü yöneten bir yakınlarına göndererek test eden iki arkadaş, yaklaşık 6 ay süren Ar-Ge çalışmasının ardından gerekli standartlara sahip ok gövdesi üretmeye başladı.

Önal ve Çulha'nın ürettiği ok gövdeleri fiyat ve kalite bakımından ithal ürünleri geride bıraktığı için talep arttı. Bunun üzerine ikili firma kurup üretime geçti.

Yaklaşık 250 metrekarelik atölyede faaliyet gösteren firmanın ürettiği ok gövdeleri, yurt içi ve dışındaki profesyonel sporcular tarafından uluslararası müsabakalarda kullanılıyor.

"Yıllık 100 binin üzerinde üretim yapıyoruz"
SVS Okçuluk firmasının kurucu ortağı Sinan Önal, AA muhabirine, bu işe giriştiklerinde okçulukla ilgili hiçbir bilgilerinin olmadığını, profesyonel bir ok gövdesi yapana kadar 6 ay geçtiğini söyledi.

Piyasa girdiklerinde Türkiye'de satılan okların tamamının yurt dışından geldiğini belirten Önal, "Türkiye'de ilk başlayan biz olduk. Arada büyük fiyat farkı olunca insanlar yöneldi, yaptığımız işi de beğendiler. Böylelikle markamızın adı duyulmuş oldu." dedi.

Önal, "Kendi zımpara tezgahımızı yaptıktan sonra yüzey kalitesinde Avrupa standartlarını yakalamış olduk. İlk başladığımızda yıllık 1000-1500 ok üretiyorduk, şu anda yıllık 100 binin üzerindeyiz." diye konuştu.

"20 ülkeye ürün gönderiyoruz"
Ürettikleri okların profesyonel okçulukta kullanıldığını dile getiren Önal, şöyle devam etti:

"Yurt dışından talep görüyoruz. Doğrudan Endonezya, Malezya, Kuveyt, Suudi Arabistan, Rusya, Almanya, Fransa'ya gönderiyoruz. Toptancılarımız aracılığıyla da toplamda 20 ülkeye ürünlerimiz gidiyor. Şu anda 6,75 liraya sattığımız ok gövdesinin ithal olanı 15 lira. İki kattan fazla fiyat farkı var. Bu işe başladığımızda bir ok 35 liraydı. Şu anda birinci sınıf bir oku 20 liraya alabilirsiniz. Bu da insanların bütçesini yormadığı, bütçesinden bu spora pay ayırabilme imkanı sağladığı için geleneksel okçuluğun gelişmesine faydamız oldu. 5 yıl önce menzil okçuluğunda bir yarışmaya 5-10 sporcu katılıyordu ve bunlar da maddi durumu iyi insanlardı. Şu anda bir menzil yarışması olsa ok meydanında en az 500 sporcu toplanır."

Önal, yurt içindeki sporcuların yüzde 90'ının ürünlerini kullandığını, hedeflerinin yurt dışı pazar sayısını artırmak olduğunu kaydetti.

"Ok, yuvarlak ve ince bir çubuktan ibaret değil"
Bedrettin Çulha da okların gövdelerinin imalatını yaptıklarını, kısa süre önce de başpare gez ve temren üretimine başladıklarını ifade etti.

İşe girince okun yuvarlak ve ince bir çubuktan ibaret olmadığını anladıklarını söyleyen Çulha, üretim aşamasına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bize kereste olarak gelen ağaç, burada belirli ebatlarda kesildikten sonra çıta haline getiriliyor. Torna işleminden geçtikten sonra duruma göre 3-4 kat zımparadan geçiyor. Zımparadan çıkan çubuklar, kalite kontrolden sonra 80 santimetre boyunda ebatlanıyor. Son olarak kalibre ölçümleri yapılıp gruplara ayrıldıktan sonra paketleniyor."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Thodex mağduru zararının giderilmesi için alacak davası açtı26 Nisan 2021 Pazartesi 13:35
  • Bakan Varank: 2021 ilk çeyrekte patent başvuruları yüzde 28 ve marka başvuruları yüzde 47 arttı26 Nisan 2021 Pazartesi 11:31
  • Enflasyon Raporu 29 Nisan'da açıklanacak26 Nisan 2021 Pazartesi 11:31
  • Reel Kesim Güven Endeksi nisanda yükseldi26 Nisan 2021 Pazartesi 11:31
  • Kapasite kullanım oranı nisanda arttı26 Nisan 2021 Pazartesi 10:17
  • Borsa haftaya düşüşle başladı26 Nisan 2021 Pazartesi 10:17
  • Küresel piyasalar yeni haftada Fed'e odaklandı26 Nisan 2021 Pazartesi 09:43
  • Dolar yükselişte! Altın fiyatları fırladı26 Nisan 2021 Pazartesi 09:12
  • Ege iş dünyasından Biden'in 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki25 Nisan 2021 Pazar 16:16
  • Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Aran: Hedefimiz geleceğin bankasını inşa etmek25 Nisan 2021 Pazar 16:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti