Hobilerimiz Yaşamımızı Nasıl Etkiler?

Zihinsel sağlığınızı iyileştirmek söz konusu olduğunda, sağlıklı bir hobi edinmek doğru bir çözüm olacaktır. Hobiler zihninizi aktif hale getirebilir ve sizi sosyalleştirebilir – ancak çoğu insan için gerçek fayda, genel zihinsel sağlığın artmasıdır. Ne tür bir zihinsel sorunla mücadele ediyor olursanız olun, kendinizi kapitone gibi bir hobiye atmanın olumlu bir etkisi olma ihtimali yüksektir.

Stresi azaltmak için

Günlük hayatımız stresle doludur – işlerimizden, çocuklarımızdan, okullarımızdan, faturalarımızdan ve ilişki çatışmalarından görünüşte bitmeyen diğer küçük stres faktörlerinin listesine kadar. Hobiler, bize yaratıcılık, dikkat dağıtma ve dört gözle bekleyeceğimiz bir çıkış noktası sağladıkları için bu kaçınılmaz stresin bir kısmını hafifletmede önemli bir rol oynar.

Hobiler, kronik stresin etkisini en aza indirmeye yardımcı olabilecek yaşama bir eğlence ve özgürlük duygusu getiriyor. Örneğin, bir işte bunalmış hisseden kişiler, stres için bir çıkış noktası ve stresli bir işte geçen zor bir günün (veya haftanın) ardından dört gözle bekleyecekleri bir şey sağladıkları için hobilerden yararlanabilirler. Odaklanacak bir hobiye sahip olmak bizi stresli aktivitelere ara vermeye zorlar. Mola vermek için bir sebep olmadan, farkında olmadan kendimizi tükenme noktasına kadar çok çalıştırabiliriz.

Beyin gücünü ve bilişsel işlevi artırmak için

Yaşlandıkça, beynimizi aktivite ile keskin tutmamız gerekir. Kullanılmayan bir zihin, bilişsel gerilemeye daha yatkın bir zihindir. Yeni şeyler öğrenmek ve beynimizi çalıştırmakla ne kadar ilgilenirsek, o kadar fazla zihinsel işleve tutunma eğilimindeyiz.

Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, “yaşlılar zevkli ve zihinsel olarak zorlayıcı faaliyetlerde ne kadar çok yer alırlarsa, beyin gücünde bir düşüş yaşama olasılıkları o kadar düşük olur ve faaliyetleri çeşitlendirmek beyin sağlığını ve uzun ömürlülüğü artırır.”

Tabii ki, beyinlerini günlük olarak uyarması gereken sadece yaşlılar değil. Her yaştaki insan, teşvik edici hobilerden yararlanabilir.

Beynimizi hem bilgisayar hem de kas olarak düşünmemiz gerekiyor. Beynimize ne kadar çok bilgi koyarsak, o kadar çok işlevi yerine getirebilirler. Aynı şekilde, beynimizi ne kadar çok çalıştırırsak, o kadar güçlü çalışırlar.