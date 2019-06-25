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Hobisi mesleği oldu... Siparişlere yetişemiyor!

Ankara'da oturan Ilgın Akarca (35) 10 yıl önce izlediği belgeselden etkilenip, hobi olarak yaptığı teraryumları (cam ve plastik formların içine bazı bitki türlerinin yerleştirilmesi) sosyal medyada satışa çıkardı.
Hobisi mesleği oldu... Siparişlere yetişemiyor!

Ankara'da oturan Ilgın Akarca (35) 10 yıl önce izlediği belgeselden etkilenip, hobi olarak yaptığı teraryumları (cam ve plastik formların içine bazı bitki türlerinin yerleştirilmesi) sosyal medyada satışa çıkardı. Evinde yaptığı teraryumlarla talepleri karşılamakta zorlanan Akarca, şimdi 2 hafta önce açtığı iş yerinde üretip satış yapıyor.

Ankara'da yaşayan Ilgın Akarca, izlediği belgeselden etkilenerek hobi amaçlı kendi çabalarıyla teraryum denemeleri yaptı. Daha sonra araştırma yaparak kendini geliştiren Akarca, evinde teraryum hazırlamaya başladı. Akarca'nın cam fanus içinde hazırladığı, daha çok oturma odalarında, salonlarda kullanılan 'mini bahçe' görümündeki teraryum, sosyal medyada ilgi çekti. Gelen talepler doğrultusunda teraryum hazırlayan Akarca, siparişlere yetişmeyince 16 gün önce Çankaya Bestekar Sokak'ta iş yeri açtı. Akarca, hazırladığı çok sayıda teraryumu satışa sundu.

'HOBİ AMAÇLA BAŞLADIM, İŞ YERİM OLDU'

Akarca, 10 yıl önce belgesel izlerken teraryumun ilgisini çektiğini söyleyerek, "Birkaç malzeme alıp, ilk etapta deneme ve hobi amaçlı olarak başladım. O zamanlar fazla bilgim olmadığı için öldürdüğüm birçok bitki oldu. Bu durumlar ortaya çıkınca daha çok kendimi geliştirmek için, videolar izledim, kitaplar okudum ve ciddi araştırmalar yaptım. Türk ve yabancı hocalardan dersler aldım. İşi öğrendikten sonra küçük boylarda başladığım teraryumlara daha büyük boylar ekledim. Yaptığım çalışmaları sosyal medyadan satışa sundum. Gelen talepler sonrası iş yerimi açtım" dedi.

Cam fanus ya da saksılarda, doğal ortam taklit edilerek yapılan teraryum hakkında bilgi veren Akarca, "Açık teraryum, dışarı ile sürekli hava alışverişi yapabilen içine kısıtlı bitki koyabildiğiniz bir sistem. Kapalı teraryum ise özel bir teknik ile yapılan bakımları kolay, sulama gereksinimi olmayan, kirden ve tozdan uzak, kendi kendine ekosistemdir. Bu sistemde doğada bulunan yaklaşık yüzde 70 oranında bitkiyi yerleştiriyoruz. İlk zamanlar toprak kullanımıyla başlayan sistemde daha sonradan toprak kullanımı da ortadan kalktı" diye konuştu.

Akarca, iş yerinde ve internet üzerinden teraryum ile ilgili eğitimler vermeye başladığını da anlatarak, "İnsanlar bir iki saatliğine de olsa stresli dünyalarından uzaklaşıyor. İnsanlara yeşili sevdirmek için çabalıyorum" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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