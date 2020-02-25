Hocalı Soykırımı ne zaman oldu? Kaç kişi katledildi?

Hocalı soykırımı, 26 Şubat 1992 yılında, Dağlık Karabağ bölgesinde bulunan Hocalı Kasabasında, 366. Motorize Piyade Alayı’nın desteğinde Ermenistan güçleri tarafından gerçekleştirilmiştir.

Hocalı Soykırımı nedir? Hocalı Soykırımı ne zaman oldu? Hocalı Soykırımı nasıl gerçekleşti? Hocalı Soykırımında kaç kişi katledildi? Hocalı Soykırımında silahlar nereden temin edildi? Hangi ülkeler Hocalı Soykırımını tanıyor? Hocalı Soykırımını Türkiye tanıyor mu? Hocalı Soykırımını tanıyan ABD eyaletleri hangileri?

Hocalı Soykırımı nasıl gerçekleşti?

Dağlık Karabağ bölgesinin en önemli tepelerinden birisinde olan Hocalı kasabası Ermeni güçleri için önemli bir askerî hedef niteliği taşımaktaydı. Kasaba Hankendi'yle Ağdam'ı bağlayan yolun üzerinde bulunup bölgenin tek havalimanı için üs konumundaydı. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün raporuna göre Hocalı kasabası Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından üs olarak kullanıldığı için Ermeni kuvvetler tarafından top ateşine tutulmaktaydı.

Aralık 1991'de Hankendi çevresinde yerleşen ve Azerilerin yaşadığı Kerkicahan kasabasının alınmasından sonra, Hocalı kasabası tamamen Ermeni ablukasında kaldı.

30 Ekim'den itibaren karayoluyla ulaşım kapanmış ve tek ulaşım vasıtası olarak helikopter kalmıştı. 20 Kasım 1991'de Hocavend semalarında Mi-8 helikopterin Ermeni kuvvetler tarafından vurulması ve sonuçta birkaç Azerbaycan resmi devlet görevlilerin, Rus ve Kazak gözlemciler dahil 20 kişinin ölümünden sonra, hava ulaşımı da kesilmişti.

Hocalı Soykırımı ne zaman oldu?

İşgalden önce 1991-1992 kış aylarında Hocalı sürekli olarak bombalanmıştır. Hocalıdan çıkmış mültecilerin İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne söylediklerine göre, bazı durumlarda bombardımanlar açıkça sivil hedeflere karşı yönlendirilmiştir.

Ermeniler, Hocalı kuşatmasıyla, sivil halkın kaçabileceği tek bir istikamet bırakmıştı o da doğu tarafı. Çok az sayıda kişinin kullandığı Kuzeydoğu hattını saymazsak, sivillerin bir kısmı doğu koridorunu kullanarak Hocalı'dan ayrılmak istedi. Ancak o yolda, Azerileri Ermeni askerler bekliyordu. Sivillerin yanındaki silahlı güçler karşılık vermeye çalışsa da, sivillerle birlikte tamamı açılan ateş sonucu öldü.

Daha sonra Ermeniler tarafından yapılan açıklamalarda bunun, “İntikam” olduğunu açıklamışlardı.

Hocalı Soykırımında kaç kişi katledildi?

Resmi rakamlara göre, 106’sı kadın, 83’ü çocuk 70’den fazla yaşlı olmak üzere toplam 613 kişi hayatını kaybetmiş, 487 kişi ağır yaralanmış, 1275 kişi ise rehin alınmış ve 150 kişi ise kaybolmuştur. Cesetler üzerinde yapılan incelemelerde, insanların birçoğunun yakıldığı, gözlerinin oyulduğu, başlarının kesildiği, hamile kadın ve çocukların en ağır işkencelere maruz kaldığı belirlenmiştir.

Savaştan önce 2.605 aileden ibaret 11.356 kişinin yaşadığı Hocalı kasabası 26 Şubat 1992 tarihinde yağmaya maruz kalmış ve kasaba tamamen yok edilmiştir. Uzun süre cesetlerin alınması bile mümkün olmadı. Kasaba Alef Hacıyev komutasındaki yaklaşık 160 hafif silahlı kişiden oluşan Özel Polis Gücü (OMON) birlikleri tarafından savunulmaktaydı. İlaveten 200 kişilik savunma kuvveti mevcuttu.

Hocalı Soykırımında silahlar nereden temin edildi?

Merak edilen bir diğer soru ise iki taraflı bunca silah nereden geliyordu, T72 tanklar, zırhlı araçlar, helikopterler, toplar, bunların çoğu Rus yapımıydı. Rusya tarafları ayırmak için görevlendirilmiş askerler bulunmaktaydı. O zamanlar ekonomik krizdeki Rus komutanlar kim en fazla parayı verirse onlara silah satıyordu. Satışları ise dolar karşılında yapıyorlardı. Hafta sonu kullanımlar farklı fiyattan, kesin teslimatlar farklı fiyatlandırma uyguluyorlardı

Hangi ülkeler Hocalı Soykırımını tanıyor?

Soykırım olarak tanımlayan ülke ve kuruluşlar;

Azerbaycan, Meksika, Pakistan, Kolombiya, Çek Cumhuriyeti, Bosna-Hersek, Peru, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamentolar Birliği, Honduras, Sudan, Guatemala, Cibuti, Paraguay, Ürdün, Panama, Romanya, Slovenya

Türkiye Hocalı Soykırımını tanıyor mu?

Hocalı soykırımı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de konuşuldu ama sonuç olarak Türkiye, Hocalı'da yaşanan vahşeti devlet seviyesinde tanımıyor. Türkiye sadece İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamentolar Birliği’nin bir üyesi olarak yaşan soykırımı tanımaktadır.

Hocalı Soykırımını tanıyan ABD eyaletleri hangileri?

Katliam olarak tanımlayan ABD eyaletleri;

Massachusetts, Teksas, New Jersey, Georgia, Maine, New Mexico, Arkansas, Oklahoma, Tennessee, Pensilvanya, Batı Virginia, Connecticut, Florida, Arizona, Utah, Nebraska, Hawaii, Arizona