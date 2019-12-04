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Hocam bana namazı göster

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile eşi Elke Büdenbender, Münih’teki Penzberg Camisi’ni ziyareti etti. Cami imamı Benjamin İdris ve Penzberg İslam Cemaati Başkan Yardımcısı Gönül Yerli’den bilgi alan Steinmeier, vatandaşlarla da görüştü.
Hocam bana namazı göster

2005 yılında hizmete açılan ve modern mimarisiyle dikkati çeken camiyi inceleyen Cumhurbaşkanı Steinmeier, kendisine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti. Ziyaret ettiği caminin sadece dini olarak değil, sosyal anlamda da cemaate yuva işlevi gördüğünü vurgulayan Steinmeier, şunları söyledi:

“Cemaat üyelerinin sadece dinen değil, aynı zamanda politik olarak da aktif olmaları çok sevindirici bir durum. Diğer taraftan ibadet ve gençlik eğitiminin aynı zamanda Almanca icra edilmesi çok güzel. Caminin mimarisinde olduğu gibi çalışmalarında da şeffaflık gösterilmesi, Müslüman olmayan diğer hemşeriler arasında saygıyla karşılanıyor. Bu gibi cami cemaatlerinin artmasının olumlu olacağı kanısındayım.”

NAMAZI KILMAYI GÖSTERDİ

Hürriyet'ten Ali Mercimek'in haberine göre İslam dini hakkında Cumhurbaşkanı Steinmeier’e bilgi veren cami imamı Benjamin İdris, ziyaret sırasında ezan okuyup nasıl namaz kılındığını da gösterdi. İdris’in, basına kapalı yapılan görüşmede ise Münih’in büyük bir camiye ihtiyacı olduğunu, bu konuda kendisinden destek beklediklerini söylediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Steinmeier’in ziyaretini memnuniyetle karşılayan bölgedeki Türkler ise Alman komşularıyla huzur içinde birlikte yaşamaya büyük destek verildiğini söylediler. Cumhurbaşkanı Steinmeier’e cami ziyaretinde Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann (CSU) ile Penzberg Belediye Başkanı Elke Zehetner de (SPD) eşlik etti. Steinmeier, camii ziyaretinden sonra belediye binasına geçerek altın defteri imzaladı.

Yabancı ve İslam karşıtı PEGIDA, Cumhurbaşkanı Steinmeier’in ziyareti sırasında protesto gösterisi yapmak istedi ancak kimse gelmedi.

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