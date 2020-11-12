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Hoffenheim'da tüm takım karantinaya alındı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hoffenheim'da 3 kişinin daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından tüm takım karantinaya alındı.
Hoffenheim'da tüm takım karantinaya alındı

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Danimarkalı Robert Skov ve İsrailli Munas Dabbur'un dün ülkelerinin milli takımlarında Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı, bugün de Sebastian Rudy ve Ishak Belfodil ile teknik ekipten bir kişinin testinin pozitif olduğunun bildirildiği ifade edildi.

Hafta sonu da oyunculardan Bruun Larsen ile takımda çalışan bir kişinin Kovid-19'a yakalandığının anımsatıldığı açıklamada, artan vakalardan sonra tüm takımın karantinaya alındığı kaydedildi.

Açıklamada, ortaya çıkan vakalardan dolayı dünkü antrenmanın iptal edildiği aktarılarak, milli takımlarda bulunan oyuncularla ve sağlık daireleriyle sürekli iletişim halinde olunduğu bilgisi paylaşıldı.

Hoffenheim'ın sportif direktörü Alexander Rosen, aylardan beri titizlikle hijyen kurallarına uyduklarını belirterek, vakaların çokluğuna anlam veremediğini dile getirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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