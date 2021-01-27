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Hollanda Dışişleri Bakanı Blok: Türkiye ile ortaklığımızın son derece önemli olduğuna inanıyorum

Hollanda Dışişleri Bakanı Blok, "(Türkiye'yle) Ortaklığımızın son derece önemli olduğuna inanıyorum." dedi.
Hollanda Dışişleri Bakanı Blok: Türkiye ile ortaklığımızın son derece önemli olduğuna inanıyorum

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Türkiye ile farklı görüşleri olabileceğini ancak iki ülke arasındaki ortaklığın son derece önemli olduğunu söyledi.

Bakan Blok ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eş başkanlıklarında, Türkiye-Hollanda (Wittenburg) Konferansı'nın 8. Toplantısı çevrim içi düzenlendi.

Blok, burada yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda, karşılıklı çıkar, yenilikçilik, güvenlik ve bölgesel meseleler başta olmak üzere birçok konuyu ele alacaklarını belirterek, toplantı kapsamında birlikte çalışabilmenin yöntemlerini arayacaklarını ifade etti.

Hollanda ve Türkiye arasında NATO çerçevesinde savunma alanındaki iş birliğinin de devam edeceğini vurgulayan Blok, "Tabii ki farklı düşüncelerimiz olabilir ancak ortaklığımızın son derece önemli olduğuna inanıyorum." dedi. 

Hollanda ve Türkiye arasındaki müttefikliğin çok eski yıllara dayandığına işaret eden Blok, iki ülke arasında birçok alanda son derece önemli iş birliği konuları bulunduğunun altını çizdi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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