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Hollanda, Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını geçici olarak durdurdu

Hollanda'nın, Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını geçici olarak durdurduğu bildirildi.
Hollanda, Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını geçici olarak durdurdu

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hollanda İlaç Dairesi'nin (CBG), yeni bilgilere dayanarak, tedbir amaçlı ve daha fazla araştırılmak üzere AstraZeneca aşısının kullanımının geçici olarak durdurulmasını tavsiye ettiği belirtildi.

Açıklamada, Sağlık Bakanı Hugo de Jonge'nin bu tavsiyeye uyacağı ve Kovid-19 aşısının kullanımının geçici olarak 28 Mart'a kadar durdurulacağı aktarıldı.

AstraZeneca aşısı ile aşılama randevularının ise iptal edileceği vurgulandı.

Bu hafta sonu yeni bilgiler edinildiği, Danimarka ve Norveç'ten olası yan etkilere ilişkin altı yeni rapor alındığı bilgisi paylaşıldı.

Daha önce İrlanda, Norveç, Danimarka, İzlanda, Romanya, İtalya ve Bulgaristan bu aşının kullanımını geçici olarak durdurmuştu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bazı ülkelerin, Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldığının farkında olduklarını, bu aşıya ilişkin incelemelerinin sürdüğünü kaydetmişti.

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris de "AstraZeneca, kullanılan diğer aşılar gibi mükemmel bir aşıdır. Kullanılmaması için hiçbir neden yok. Ölümlerle ilgili verileri inceledik. Bugüne kadar aşılamadan kaynaklandığı kanıtlanmış bir ölüm olmadı." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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