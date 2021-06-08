  • BIST 1.448
  • Altın 523,592
  • Dolar 8,6060
  • Euro 10,4817
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 14 °C
»

Hollanda savaş gemisi ‘HNLMS Evertsen’, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı’ndan geçen Hollanda Donanması’na ait F805 borda numaralı savaş gemisi ‘HNLMS Evertsen’, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
Hollanda savaş gemisi ‘HNLMS Evertsen’, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Ege Denizi’nden bugün saat 16.30 sıralarında Çanakkale Boğazı’ndan giriş yapan Hollanda Donanması’na ait F805 borda numaralı ‘HNLMS Evertsen’ isimli savaş gemisi saat 17.30 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan ‘Dur Yolcu’ yazısı önünden geçen savaş gemisi boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu’nu döndükten sonra Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Savaş gemisine boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ‘Bosna Kasabı’ lakaplı Ratko Mladic’in ömür boyu hapis cezası onandı08 Haziran 2021 Salı 16:20
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sennaroğlu'nu kabul etti08 Haziran 2021 Salı 15:55
  • Doğal akvaryum Gökpınar Gölü yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor08 Haziran 2021 Salı 15:24
  • Bakan Kurum: Marmara Denizi'nin tamamını 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz08 Haziran 2021 Salı 15:11
  • Avukattan, Ezgi Mola'ya destek veren 8 ünlü hakkında daha suç duyurusu08 Haziran 2021 Salı 14:41
  • Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından Thodex soruşturmasına ilişkin açıklama08 Haziran 2021 Salı 14:35
  • Marmara Denizi'nde müsilaj temizleme seferberliği başladı08 Haziran 2021 Salı 14:18
  • Hrant Dink cinayeti davasında firari sanıkların kaçak sayılması talep edildi08 Haziran 2021 Salı 13:40
  • ILO ve EBRD, kadın istihdamını artırmak için rapor hazırladı08 Haziran 2021 Salı 13:39
  • 'Bütün anneler bize destek versin, çocukları dağdan indirelim'08 Haziran 2021 Salı 13:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti