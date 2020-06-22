  • BIST 115.190
  • Altın 387,090
  • Dolar 6,8413
  • Euro 7,7020
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 29 °C
»

Hollanda'da aylar sonra bir ilk

Hollanda Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü'ne (RIVM) göre, 12 Mart'tan bu yana ilk kez yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) bağlı ölümlerin olmadığı bir gün yaşandı.
Hollanda'da aylar sonra bir ilk

Bugün sadece 2 kişinin Covid-19'a bağlı olarak hastaneye kabul edildiği, 69 kişide de Koronavirüs tespit edildiği belirtildi.

Covid-19 nedeniyle ilk kez 6 Mart'ta ölümün görülen Hollanda'da, 12 Mart'tan itibaren ölenlerin sayısı artmaya başladı.

Bugüne kadar toplam 6 bin 90 kişi Koronavirüs yüzünden yaşamını yitirdi. Bir gün içinde en fazla ölüm, 7 Nisan'da görüldü. O gün, 234 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkedeki toplam vaka sayısı da, 49 bin 658 olarak saptandı. Hollanda'da Koronavirüs nedeniyle toplam 11 bin 851 kişi de hastanelerde tedavi altına alındı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Baro başkanlarının Ankara yürüyüşüne valilik izin vermedi22 Haziran 2020 Pazartesi 15:42
  • Bursa'daki selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın cenazesi defnedildi22 Haziran 2020 Pazartesi 15:30
  • İzmir'de polis ekipleri maske denetimi yaptı22 Haziran 2020 Pazartesi 15:30
  • Libya hükümeti Hafter'in mali yolsuzluğunu kanıtlayan iki belge yayımladı22 Haziran 2020 Pazartesi 15:18
  • Adalet Bakanı Gül: Avukatları koruyan mesleki örgütlenmeyi güçlendiren bir yapı üzerinde çalışılıyor22 Haziran 2020 Pazartesi 15:15
  • Hakkari, Van ve Iğdır sınır hattında arama tarama faaliyetleri22 Haziran 2020 Pazartesi 14:47
  • Bahçeli: Haftanin’e Türk kahramanlığının mührü vurulmuştur22 Haziran 2020 Pazartesi 14:40
  • Ankara'da eğitim uçağı düştü22 Haziran 2020 Pazartesi 14:24
  • Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse son yolculuğuna uğurlandı22 Haziran 2020 Pazartesi 14:21
  • Ankaralı oto galerici esnafından "taşınmak için süre" talebi22 Haziran 2020 Pazartesi 14:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti