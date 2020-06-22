Hollanda'da aylar sonra bir ilk

Bugün sadece 2 kişinin Covid-19'a bağlı olarak hastaneye kabul edildiği, 69 kişide de Koronavirüs tespit edildiği belirtildi.
Covid-19 nedeniyle ilk kez 6 Mart'ta ölümün görülen Hollanda'da, 12 Mart'tan itibaren ölenlerin sayısı artmaya başladı.
Bugüne kadar toplam 6 bin 90 kişi Koronavirüs yüzünden yaşamını yitirdi. Bir gün içinde en fazla ölüm, 7 Nisan'da görüldü. O gün, 234 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Ülkedeki toplam vaka sayısı da, 49 bin 658 olarak saptandı. Hollanda'da Koronavirüs nedeniyle toplam 11 bin 851 kişi de hastanelerde tedavi altına alındı.
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