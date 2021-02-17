Hollanda'da NIDA Partisi, Hollanda Güvenlik ve Terörle Mücadele Kurumunu şikayet etti

Hollanda'da NIDA Partisi Milletvekili adayı El Ouali, "Selefilik, İslamcılık, terörizm, Erdoğan ve İslami örgütler korku aşılamak için bir kefeye konuluyor. NCTV bu şekilde ulusal güvenliğe hizmet etmiyor, ancak siyasi bir kampanya yürütüyor." dedi.

Hollanda'da Müslümanların kurduğu NIDA Partisi, Hollanda Güvenlik ve Terörle Mücadele Kurumunun (NCTV) güvenlik bilgilerinin basına sızdırılmasıyla ilgili şikayette bulundu.

NIDA Partisi, konuyla ilgili yapılan açıklamada, NCTV'yi gizli bir belgeyi basına sızdırmakla suçladı.

Açıklamada, NIDA Partisinin NCTV'yi bu konu hakkında ilgili kurumlara şikayet ettiği belirtilirken, ülkede 15-17 Mart'ta yapılacak genel seçimlerde birinci sıradan aday olan partinin milletvekili adayı Nourdin El Ouali'nin görüşlerine yer verildi:

Nourdin El Ouali, "Selefilik, İslamcılık, terörizm, Erdoğan ve İslami örgütler korku aşılamak için bir kefeye konuluyor. NCTV bu şekilde ulusal güvenliğe hizmet etmiyor, ancak siyasi bir kampanya yürütüyor. Bu raporu basına sızdıran kişi korku aşılıyor, kutuplaşmayı körüklüyor ve siyasi oyunlar oynuyor. İstihbarat servislerinin güvenilirliği için gerçekler ortaya çıkmalı." ifadesini kullandı.

"Hiçbir siyasetçi böyle bir siyasi hassas bir bilginin seçimlere bir aya kala ortaya çıkmasını sorgulamıyor"

Siyasetçilerin ve medyanın bu tür "siyasi oyunlara" karşı saf olmaması gerektiği kaydedilen açıklamada, "Hiçbir siyasetçi böyle bir siyasi hassas bir bilginin seçimlere bir aya kala ortaya çıkmasını sorgulamıyor. Bu kabul edilemez. Bu kurumun devletin güvenliğinden ve terörle mücadeleden sorumlu olduğunu dikkate alınması lazım." denildi.

Ülkedeki NCTV gibi istihbarat birimlerinin "yarı gerçek" olan belgelerinin daha önceleri de dışarıya sızdığı ifade edilen açıklamada, "Bu nedenle çarpık bir görüntü, korku, kutuplaşma ve siyasi yaygara oluşuyor. Geriye dönüp bakıldığında, çok da önemli ve pek bir şey olmadığı ortaya çıkıyor fakat kötülük, korku ve kutuplaşma çoktan gerçekleşmiş oluyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Hollanda'da yaşayan Türk kökenlilerin ve İslami kuruluşların sırtından yürütülen günah keçisi siyaseti uygulandığı ve bir kampanya modeli olduğu aktarıldı.