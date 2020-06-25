Hollanda'da yeni sezonun 12-13 Eylül'de başlatılması hedefleniyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2019-2020 sezonunun iptal edildiği Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) 2020-2021'in, 12-13 Eylül'de başlatılmasının planlandığı bildirildi.
Hollanda Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, hükümetin aldığı kararlar doğrultusunda 1 Temmuz'dan itibaren spor müsabakalarının düzenlenebileceği belirtildi.
Eredivisie'de 2020-2021 sezonunun 12-13 Eylül'de başlatılmasının hedeflendiği kaydedilirken, statlara 1,5 metre arayla oturmaları şartıyla seyirci alınacağı ifade edildi.
Kovid-19 salgını nedeniyle liglerde 2019-2020 sezonunun sonlandırıldığı Hollanda'da şampiyon ilan edilmemiş, küme düşme ve yükselme uygulanmamıştı.
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