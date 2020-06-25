  • BIST 113.800
  • Altın 389,781
  • Dolar 6,8518
  • Euro 7,6991
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 21 °C
»

Hollanda'da yeni sezonun 12-13 Eylül'de başlatılması hedefleniyor

Kovid-19 salgını nedeniyle 2019-2020 sezonunun iptal edildiği Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde 2020-2021'in, 12-13 Eylül'de başlatılmasının planlandığı bildirildi.
Hollanda'da yeni sezonun 12-13 Eylül'de başlatılması hedefleniyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2019-2020 sezonunun iptal edildiği Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) 2020-2021'in, 12-13 Eylül'de başlatılmasının planlandığı bildirildi.

Hollanda Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, hükümetin aldığı kararlar doğrultusunda 1 Temmuz'dan itibaren spor müsabakalarının düzenlenebileceği belirtildi.

Eredivisie'de 2020-2021 sezonunun 12-13 Eylül'de başlatılmasının hedeflendiği kaydedilirken, statlara 1,5 metre arayla oturmaları şartıyla seyirci alınacağı ifade edildi.

Kovid-19 salgını nedeniyle liglerde 2019-2020 sezonunun sonlandırıldığı Hollanda'da şampiyon ilan edilmemiş, küme düşme ve yükselme uygulanmamıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galatasaray takım halinde PFDK'ya sevk edildi!24 Haziran 2020 Çarşamba 19:50
  • Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Kaybedilmiş hiçbir şey yok24 Haziran 2020 Çarşamba 16:38
  • Beşiktaşlı futbolcu Nkoudou: Şampiyonluk biraz uzak görünüyor ama her şey olabilir24 Haziran 2020 Çarşamba 16:19
  • Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan Kayserispor maçı değerlendirmesi24 Haziran 2020 Çarşamba 16:18
  • Spor Müşavirliğine atanan Rıza Kayaalp'e tebrik24 Haziran 2020 Çarşamba 14:13
  • Satrançta iki 'büyük usta' online maçta karşılaşacak24 Haziran 2020 Çarşamba 14:13
  • Arsenal, David Luiz ile sözleşme yeniledi24 Haziran 2020 Çarşamba 14:12
  • Rekortmen Atiba Hutchinson, Beşiktaş'ta ikinci 'dalya'ya hazırlanıyor24 Haziran 2020 Çarşamba 14:11
  • EuroLeague 1 Ekim'de Anadolu Efes-Zenit maçıyla başlayacak24 Haziran 2020 Çarşamba 13:23
  • Lakerslı Bradley NBA sezonunun kalanında oynamak istemiyor24 Haziran 2020 Çarşamba 10:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti