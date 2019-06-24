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Hollanda'dan gurbetçilere kötü haber: Aldıkları paraları geri ödeyecekler

Hollanda; Türkiye’de daire, yazlık ve diğer taşınmazları olanların sosyal yardımını kesmeye hazırlanıyor. Mal varlığı konusunda yalan söyleyenler ise aldıkları paraları geri ödeyecek.
Hollanda'dan gurbetçilere kötü haber: Aldıkları paraları geri ödeyecekler

Mevcut Hollanda yasaları, Türkiye’deki mal varlıkları hakkında yalan beyanda bulunup sosyal yardım alanlardan bu paraları geri istiyor. Ancak devlete borçlanan bu kişilerin yaşam standartları düşmesin diye sosyal yardımlar devam ediyor. Hollanda hükümeti söz konusu yasada değişiklik öngören bir yasa tasarısı hazırladı.

‘ÖNCE MALINI SAT’

Tasarıya göre; Türkiye’de mal varlığı olanlardan bunları satmaları, hâlâ geçinemiyorlarsa sosyal yardıma başvurmaları istenecek. Türkiye’deki mal varlığı konusunda Hollanda makamlarına yanlış bilgi verenler ise aldıkları paraları geri ödeyecek ve bir daha sosyal yardım alamayacak. Mevcut yasayla, yolsuzluk yapanların tekrar bir çuval parayla ödüllendirildiğini belirten Sosyal İşler Bakan Yardımcısı Tamara van Ark, artık bu kişilerin cezalandırılacağını söyledi. Meclisin büyük çoğunluğu yasa tasarısını destekliyor. Ancak yasanın yalnızca Türkleri hedef almasının ayrımcılık olduğunu savunanlar da var.

NOT: Türkiye’den Hollanda’ya 1960’larda başlayan göç sonucu bugün 4. nesil gurbetçiler bulunuyor. 17 milyon nüfuslu ülkede, resmi rakamlara göre, 405 bin Türk asıllı Hollanda vatandaşı yaşıyor.

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