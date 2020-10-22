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Hollandalı hacker, Trump’ın Twitter şifresini buldu

Hollandalı hacker Victor Gevers, ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter hesabının şifresini bulduğunu açıkladı. Gevers, hesaba ait şifreyi 5’inci denemede bulduğunu belirtti.
Hollandalı hacker, Trump’ın Twitter şifresini buldu

ABD Başkanı Donald Trump’ın resmi Twitter hesabının şifresi açığa çıktı. Hollandalı hacker Victor Gevers,  Trump’ın hesabının şifresini 5’inci denemede bulduğunu ve hesaba giriş yaptığı açıkladı. Hollanda medyasına konuşan Gevers, Trump’ın seçim sloganı ‘Make America Great Again’ (Amerika’yı yeniden harika yap) sloganının baş harflerini kullandığını ve ‘maga2020!’ yazarak hesaba giriş yaptığı ifade etti. Gevers, “Hesaba giriş yaptığımda ‘Aman tanrım!’ dedim. O an giriş yapmak istememiştim, özellikle böylesine önemli bir kişinin hesabına” ifadelerini kullandı.

TWITTER’A GÜVENLİK KONUSUNDA ELEŞTİRİ

Gevers, hesaba giriş yapması konusunda Twitter’ı güvenli olmaması konusunda eleştirerek, “Farklı bir saat diliminden birinin bu kadar önemli bir hesaba giriş yapması neden mümkün? Twitter neden daha iyi şifreler istemiyor? Hesabına erişebilirsem, yabancı ülkeler de yapabilir, değil mi? Birisi hesabının güvensiz olduğunu bildirdiğinde Başkanı koruması gereken kişiler neden bilgilendirilmiyor?” dedi.

TRUMP’IN HESABININ GÜVENLİĞİ ARTIRILDI

Söz konusu olayın ardından Donald Trump’a ait hesaba iki adımlı kimlik doğrulama önleminin getirildiği aktarıldı. Twitter’dan yapılan açıklamada, “Bugün Hollanda'da yayınlanan makale de dahil olmak üzere, bu iddiayı doğrulayacak hiçbir kanıt görmedik. Amerika Birleşik Devletleri'nde federal hükümet şubeleri de dahil olmak üzere, yüksek profilli kişilere hesap güvenlik önlemleri uyguladık” denildi.

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