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Hollanda'nın Venedik'i Giethoorn köyü

"Hollanda'nın Venedik"i olarak nitelendirilen Giethoorn köyü, Orta Çağ'dan kalma tarihi dokusu ve kanallarıyla Venedik'i andırıyor.
Hollanda'nın Venedik'i Giethoorn köyü

Hollanda'nın Overijssel eyaletinde yer alan Giethoorn köyü, kanalları, yüzlerce yıllık tarihi evleri ve son yıllarda artan turist yoğunluğuyla Venedik havasını İtalya’ya gitmeden yaşatıyor.

Her yıl yüz binlerce turistin ziyaret ettiği, 176 tahta köprüsü, dar kanalları, tarihi evleri, yemyeşil doğası ve rengarenk çiçekleriyle adeta masalları andıran köy, en çok içinden geçen kanalları, tekneleri ve hobbit köyünü andıran evleriyle biliniyor.

Gün boyu turistik tekne gezisi

Yaklaşık 2 bin 600 kişinin yaşadığı köydeki tarihi evlerin bulunduğu meydanı çevreleyen kanallarda gün boyu turistik tekne gezintileri yapılıyor. Yaz aylarında en çok Çinli turistlerin ziyaret ettiği köyde, onlarca tekne kanallarda dolaşıyor.

Çok sayıda turistin müze zannettiği ancak içinde yerel halkın yaşadığı evlerin çoğu adalar üzerinde bulunurken, evlere, sahiplerine ait tahta köprülerden ulaşılabiliyor.

Arabanın girmediği ve ulaşım için çoğunlukla teknelerin kullanıldığı köyde, kuzeyden güneye sadece yaya ve aynı zamanda bisiklet yolu olan tek bir dar yoldan gidilebiliyor.

Köydeki çoğu tarihi evlerde iki kapı bulunuyor. Rutin olarak evin yan kapısı kullanılırken ön kapısı ise sadece evlenirken içeriye girmek ve öldükten sonra da cenazeyi dışarıya çıkarmak için kullanılıyor.

Giethoorn yani keçiboynuzu

Keçiboynuzu anlamına gelen "Giethoorn" köyünün ilk yerleşimcileri, bölgeyi keşfettiklerinde yüzlerce keçiboynuzu buldukları için köylerine bu ismi verdiği ifade ediliyor.

Giethoorn köyü dört yıldır "Monopoly Dünya Şehirleri" oyununda, İstanbul'un da bulunduğu 22 şehir arasında yer alıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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