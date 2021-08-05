  • BIST 1.413,800
  • Altın 494,77
  • Dolar 8,4450
  • Euro 9,9950
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 22 °C
SON DAKİKAKöyceğiz'de orman yangınlarının tehdit ettiği bir mahalle daha boşaltıldı
»

Honda, 2021 mali yılı ilk çeyreğinde net kar açıkladı

Honda Motor, 2020 yılının ilk çeyreğindeki net kayıp sonrası bu yılın aynı döneminde 222,5 milyar yen (2 milyar dolar) net kar elde etti.
Honda, 2021 mali yılı ilk çeyreğinde net kar açıkladı

Firmadan yapılan açıklamada, 2021 mali yılı Nisan-Haziran döneminde kayda geçen finansal verilere yer verildi.

Buna göre, 2020'nin ilk çeyreğinde 80,8 milyar yen (740 milyon dolar) net kayıp yaşayan firma, 2021 mali yılı ilk çeyrekte 222,5 milyar yen (2 milyar dolar) net kar elde etti.

Nisan-Haziran döneminde Japon firmanın işletme karı 243,21 milyar yen (2,21 milyar dolar) olarak kayda geçti.

Bu dönem satışlarda, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 68,7 artışla 3,58 trilyon yen (32,6 milyar dolar) rakamı yakalandı.

2020 ilk çeyreğinde 113,69 milyar yen (1,03 milyar dolar) işletme kaybı açıklanmıştı.

Honda'nın 3 aylık periyotta küresel otomobil satışları yüzde 26 artışla 998 bine, motosiklet satışları ise yüzde 109,1 artışla 3,88 milyona ulaştı.

2021 net kar tahmini
Honda Üst Yönetici Yardımcısı Kuraişi Seiji, düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, yüksek aşılama oranı ve ekonomik teşvik paketlerine dikkati çekti.

Kuraişi, "Yarı iletken çip tedarik problemlerine rağmen aşılama ve paketler küresel çapta Nisan-Haziran çeyreğinde satışları yükseltti." dedi.

Mart 2022'de sona erecek mevcut mali yılda Honda net karının yüzde 1,9 artışla 670 milyar yene (6,10 milyar dolar) yükseleceğini tahmin ediyor.

Daha önce 2021 mali yılı net kar tahmini 590 milyar yen olarak açıklanmıştı.

Honda, mevcut mali yıl boyu satışlarını yüzde 17,3 artışla 15,45 trilyon yene (140 milyar dolar) çıkarmayı hedefliyor.

Satış hedefinin tutturulması halinde işletme karının yüzde 18,1 artışla 780 milyar yene (7,11 milyar dolar) yükselmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Merkez Bankası Temmuz Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı04 Ağustos 2021 Çarşamba 11:21
  • Mücevher ihracatı 7 ayda 3 milyar dolar sınırına dayandı04 Ağustos 2021 Çarşamba 11:19
  • Borsa güne yükselişle başladı04 Ağustos 2021 Çarşamba 10:04
  • Dolar yeniden 8.40'ın üzerinde04 Ağustos 2021 Çarşamba 09:26
  • Küresel piyasalar yön arayışında04 Ağustos 2021 Çarşamba 09:02
  • Borsa günü yükselişle tamamladı03 Ağustos 2021 Salı 20:05
  • Çelik üretiminde dünya daralırken Türkiye büyüdü03 Ağustos 2021 Salı 12:31
  • Başkentin ihracatı yılın 7 ayında yüzde 20'nin üzerinde artış gösterdi03 Ağustos 2021 Salı 11:57
  • Ham çelik üretimindeki artış yılın ilk 6 ayında yüzde 20'yi geçti03 Ağustos 2021 Salı 11:46
  • Deniz üstü rüzgar kurulu gücü 11 yılda 11 kat arttı03 Ağustos 2021 Salı 11:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti