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Hong Kong'ta gökdelende yangın! Onlarca mahsur

Hong Kong Dünya Ticaret Merkezi'nde çıkan büyük yangında onlarca kişi mahsur kaldı.
Hong Kong'ta gökdelende yangın! Onlarca mahsur

Hong Kong'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde bugün öğleden sonra çıkan yangında onlarca kişi mahsur kaldı.

ÇOK SAYIDA YARALI VE MAHSUR KALAN VAR

Yangın ilk olarak saat 12.37'de bildirildi ve yaklaşık yarım saat sonra üçüncü seviyeye yükseltildi. Şehirdeki yangınların şiddeti birden beşe kadar derecelendiriliyor.
Alışveriş merkezi ve ofis kulesi kompleksi olarak faaliyet gösteren binada 160 kişinin mahsur olduğu açıklandı. 60 kişinin 5. katta, 100'den fazla kişinin ise 39. katta mahsur kaldığı tahmin ediliyor.

Saat 13.30'da itfaiye ekiplerinin binanın alt katındaki platformda mahsur kalan insanları kurtarmak için uzatılabilir bir merdiven kullandıkları görüldü.

Bir polis sözcüsü, yangınla ilgili çok sayıda telefon aldıklarını ve binanın arka merdivenlerinin yoğun dumanla dolduğunu bildirdi.

İlk bilgilere göre 100'den fazla kişi binanın beşinci kattaki açık hava alanına tahliye edildi.

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