Hoşgeldin Mehmet Ali Öztürk!

Daha önceki ‘Kahramanların Yalnızlığı’ ve ‘Mehmet Ali Öztürk’e Özgürlük!’ yazılarımızda bahsettiğimiz, gücümüz yettiğince gündem çalışmaları ve yayın organlarıyla hürriyeti için çabaladığımız, okuyucularımın da bildiği üzere çıkan kitabımın son sayfasında unutulmaması ve hürriyeti için mücadele edilmesi adına yer verdiğim çok kıymetli Mehmet Ali Öztürk ağabeyimiz hamdolsun hürriyetine kavuştu ve şu anda ailesi ile beraber.

HOŞGELDİN AĞABEY!

Neler olmuştu? Hemen hatırlayalım.

Şubat 2018’de Dubai’de bir gıda fuarı ziyaretinde, BAE’li görevliler tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı. Aylar boyunca güya terör örgütlerine yardım suçlamasıyla kimi zaman CIA, kimi zaman BAE istihbaratçıları tarafından işkence gördü ve hücrede tek başına bırakıldı.

İlk üç ay 12 derecelik odada sekiz saat bekletip bir saat oturmasına müsaade edilmiş. Sonra tekrar sekiz saat ayakta bekletilerek alçakça bir çark kurulmuş.

10 ay sebep gösterilmeden tutulup, 10 ay sonra ilk mahkemeye çıkarıldı. Türkiye Cumhuriyeti aleyhinde kendi istediklerini söyletmek istediler; direndi, işkence gördü, yılmadı.

25 Aralık 2018’de müebbet hapis cezası verildi. Tercümansız bir şekilde çıktığı mahkemede nasıl savunmasını aldıklarına akıl erdiremiyoruz. Suçu Suriye rejimine karşı savaşan bileşenlere destek gibi gözükse de asıl suçu Müslüman Türk olmak

Cezaevi şartları 2020’den beri ise zıvanadan çıkmış durumda. Korona tedbiri alınmasını geçtik uyarı dahi yapılmamış. Cezaevinde 130 kişiler, askerler korona korkusundan sayıma bile gelmemiş. Koğuşların bazılarında ölü ve koronaya yakalananlar var. Mehmet Ali Ağabeyin kaldığı oda 18 metrekare civarında ve sekiz kişiler. Neredeyse nefesleri birbirlerinde hissedilecek seviyede. İsteseler de alan darlığından dolayı uzak kalamıyorlardı. Ölüme terk edilmiş durumda seneleri geçti!

Şimdi! Kötü günler geride kaldı. Hamdolsun ağabeyimize kavuştuk. Mehmet Ali Öztürk ağabeyin hürriyetine kavuşma sürecinde mücadele eden, en sağlıklı şekilde Mehmet Ali ağabeyin durumu hakkında bilgileri takip ettiğimiz ve sayesinde duyurduğumuz, kardeşlik hukukunun hakkını sonuna kadar veren vefalı kardeşlerinden ve ses çıkaran, bu zulmü duyuran, Mehmet Ali Ağabeyin özgürlüğü için mücadele eden herkesten Allah razı olsun!

BAE ile ilişkilerimizin yeni yeni düzeldiği 24 Kasım tarihinde ‘BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİNDEN HER ŞEYDEN ÖNCE BİR MEHMET ALİ ÖZTÜRK ALACAĞIMIZ VAR!’ diyerek tepkimizi dile getirmiştik. Yaklaşık 4 sene boyunca hürriyetine kavuşamaması bizde, meselenin üstüne düşülmediği, ihmal edildiği yönünde kanaatler oluşturmuştu. Adalet maalesef geç geldi ama şükür ki geldi!

Hamdolsun 30 Kasım’da Mehmet Ali Öztürk ağabeyi hür görüp sevinçten tekbir getirmek nasip oldu.

ALLAHU EKBER! HOŞGELDİN MEHMET ALİ AĞABEY!