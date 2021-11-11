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Hostes Nilgün’ün, öğrenci servisinin açık kapısından düşmesinin görüntüsü ortaya çıktı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, hostes olarak görev yaptığı öğrenci servisinin açık kapısından düşüp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Nilgün Ediz'in (37) araçtan düştüğü o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Hostes Nilgün’ün, öğrenci servisinin açık kapısından düşmesinin görüntüsü ortaya çıktı

Olay, geçen 5 Kasım'da saat 18.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Aliya İzzetbegoviç İlkokulu arkasında meydana geldi. Ümit Çeker (53), kullandığı öğrenci servisiyle bir öğrenciyi okulun arkasındaki adrese bıraktıktan sonra hareket etti. Bu sırada öğrenci servisinde hostes olarak görev yapan 1 çocuk annesi Nilgün Ediz, dengesini kaybedip, açık olan kapıdan düşerek beton zemine başını çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ediz'i Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yoğun bakıma alınan Ediz, dün saat 10.30 sıralarında, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

O ANLAR BİR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Hostes Nilgün Ediz’in araçtan düştüğü o anlar ise minibüsün ters açısından bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüs bir adrese öğrenci bıraktıktan sonra hareket ediyor. O sırada açık olan kapıdan hostesin düştüğünü gören şoför minibüsü durduruyor, inerek hostesin düştüğü tarafa doğru koştuğu görülüyor. Olayı gören bazı vatandaşların da minibüse doğru yöneldiği güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan, Nilgün Ediz’in hayatını kaybetmesiyle ikinci kez gözaltına alınan öğrenci servisi şoförü Ümit Çeker ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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