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Hrant Dink cinayeti davasında firari sanıkların kaçak sayılması talep edildi

Firari sanıkların yargılandığı Hrant Dink cinayeti davasında savcılık, sanıkların kaçak sayılması ve haklarında el konulma kararı verilmesini talep etti.
Hrant Dink cinayeti davasında firari sanıkların kaçak sayılması talep edildi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin dosyası ayrılan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 13 firari sanığın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya sanıklardan Coşgun Çakar'ın avukatı Ecem Hergül Kır katıldı.

Duruşmada, firari sanıklar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Adem Yavuz Arslan, Ekrem Dumanlı, Coşgun Çakar, Halil İbrahim Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Mehmet Faruk Mercan, Metin Canbay, Ömer Faruk Kartın, Serkan Şahan, Yılmaz Angın, Yunus Yazar ve Zekeriya Öz hakkında yakalama emirlerinin infaz edilmediği belirtildi.

Sanıklardan Adem Yavuz Arslan, Halil İbrahim Koca ve Fetullah Gülen ile ilgili Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü marifetiyle ABD ve İngiltere yetkili adli makamları nezdinde yapılan iade süreçlerinin ikmal edilmediği de tutanağa geçirilirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu'nun 25 Mayıs 2021 tarihli soruşturma yazısı ekinde, sanık Coşgun Çakar'a ait ByLock kimlik tespit, değerlendirme tutanağının gönderildiği bildirildi.

Esasa ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, firari sanıkların yasadaki "kaçak" tanımına uyduklarını belirterek, sanıkların kaçaklığına hükmedilmesi ve haklarında el koyma kararı verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların yakalama emirlerinin devamına ve infazlarının beklenmesine hükmetti.

Fetullah Gülen, Adem Yavuz Arslan ve Halil İbrahim Koca ile ilgili Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü marifetiyle ABD ve İngiltere yetkili adli makamları nezdinde yapılan iade süreçlerinin beklenilmesini de karara bağlayan heyet, savcılığın sanıkların "kaçak" sayılma ve el koyma kararı verilmesi talepleriyle ilgili de duruşma tarihi tebliğ edilen sanıkların avukatlarının beyanlarının, bir sonraki duruşmada alınmasına yönelik hüküm kurdu.

Heyet duruşmayı 24 Haziran'a erteledi.

Davanın geçmişi
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davayı 26 Mart 2021'de karara bağlamıştı.

Tutuklu sanıklar eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, tutuklu sanık eski subay Muharrem Demirkale "Anayasa'yı ihlal" ve "kasten öldürmeye yardım" suçlarından 2 kez müebbet hapisle cezalandırılmıştı.

Heyet, tutuklu sanıklar Okan Şimşek ve Veysal Şahin'i "kasten öldürme" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 28 yıl dörder ay, tutuklu sanık Ercan Gün'ü, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına mahkum ederken, 26 sanığa 3 yıl 4 ay ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen sürelerde hapis cezaları vermişti.

Firari sanıklar Fetullah Gülen, Adem Yavuz Arslan, Ekrem Dumanlı, Coşgun Çakar, Halil İbrahim Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Mehmet Faruk Mercan, Metin Canbay, Ömer Faruk Kartın, Serkan Şahan, Yılmaz Angın, Yunus Yazar ve Zekeriya Öz'ün dosyası ise ayrılmış ve başka bir esasa kaydedilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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