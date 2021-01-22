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Hrant Dink cinayetine ilişkin 76 sanığın yargılandığı davada tahliye

Bir süre önce tutuklanan sanıklardan dönemin Trabzon jandarma istihbarat görevlisi Volkan Şahin'in adli kontrolle tahliyesine karar verildi.
Hrant Dink cinayetine ilişkin 76 sanığın yargılandığı davada tahliye

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 76 sanığın yargılandığı davada bir süre önce tutuklanan dönemin Trabzon jandarma görevlisi Volkan Şahin'in adli kontrolle tahliyesine karar verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, esas hakkındaki mütalaaya karşı sanık savunmaları alındı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 6 Ocak'taki duruşmada hakkında yakalama kararı çıkarılan ve bu karar sonrası tutuklanan Volkan Şahin'in tahliye edilmesine karar verdi.

Mevcut delil durumu, dosya kapsamı, sanık ve tanık beyanlarının örtüşür olmasını dikkate alan heyet, Volkan Şahin'in tahliyesine lehine değişen delil durumu gerekçesiyle hükmetti. Heyet, bu sanık hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını hükme bağladı.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan eski Trabzon İl Jandarma Alay Komutanı Ali Öz hakkında da dosya kapsamında dinlenilen sanık ve tanık beyanlarının örtüşmesi ile aleyhine değişen delil durumuna göre, yaşı da dikkate alınarak tutuklama değil başka bir tedbir kararı alındığını ifade etti.

"Bu aşamada tutuklama yerine daha orantılı olduğuna kanaat getirilen adli kontrol tedbirlerinin yeterli olacağı" ifadesini kullanan heyet, Ali Öz ile ilgili "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanmasını kararlaştırdı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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