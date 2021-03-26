Hrant Dink davasında karar açıklandı

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 76 sanığın yargılandığı Hrant Dink cinayeti davasına ilişkin kararını açıkladı.
Hrant Dink cinayeti davasının tutuklu sanığı Ercan Gün, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Davada FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 13 sanığın dosyası ayrıldı.
Tutuksuz sanıklar Sabri Uzun ve Celalettin Cerrah hakkındaki dava dosyasının zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine karar verildi.
Hrant Dink cinayeti davasının tutuklu sanığı eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer ağırlaştırılmış müebbet hapse, Ramazan Akyürek de müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Davanın tutuklu sanığı eski asker Muharrem Demirkale, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Eski Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz, 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Hrant Dink cinayeti davasının sanıkları eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler ile dönemin Trabzon İstihbarat Şube Müdürü Engin Dinç hakkında "ihmali davranışla adam öldürme" suçundan beraat, "kamu görevini ihmal" suçundan ise haklarındaki dava dosyasının zaman aşımı nedeniyle düşürülmesi kararı verildi.
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