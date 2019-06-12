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Hrant Dink davasında Muammer Güler ilk kez dinlendi

Davada Güler'e, cinayetten 3 yıl önce Hrant Dink ile yaptığı görüşme soruldu.
Hrant Dink davasında Muammer Güler ilk kez dinlendi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu, 14'ü firari 85 sanığın yargılanması sürüyor.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz, eski emniyet müdürü Ahmet İlhan Güler ve eski jandarma görevlisi Gazi Günay katıldı.

DİNK AİLESİNİ AVUKATLAR TEMSİL ETTİ

Tutuklu sanık eski emniyet müdürü Ramazan Akyürek'in, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantısının sağlandığı duruşmada, müdahil Dink Ailesi'ni de avukatlar temsil etti.

İLK KEZ TANIK OLARAK DİNLENDİ

Duruşmada, 12 yıllık dava sürecinde birçok kez tanık olarak dinlenilmesi talep edilen ve mahkeme heyetinin bir önceki celse tanıklığına başvurulmasına karar verdiği, Dink cinayeti döneminde İstanbul Valisi olarak görev yapan eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, ilk kez tanık olarak dinlenildi.

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