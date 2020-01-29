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HSBC, Türkiye'den çekiliyor

HSBC'nin, maliyet azaltma önlemleri kapsamında Türkiye'den çıkmayı değerlendirdiği belirtildi.
HSBC, Türkiye'den çekiliyor

1990 yılından bu yana Türkiye'de faaliyet gösteren HSBC, Türkiye'deki faaliyetlerini maliyet azaltma nedeniyle geçici olarak durdurma kararı aldı.

Konuya yakın kaynakların Reuters'a verdiği bilgiye göre, HSBC ayrıca Ermenistan, Yunanistan ve Umman'ın da dahil olduğu diğer ülkelerden de çıkmak istiyor.

"ALICI ÇIKARSA SATILACAK"

Kaynakların açıklamasına göre, HSBC, yerel bir alıcı bulması halinde, Türkiye'deki bankacılık birimini satmaya çalışacak ancak henüz nihai karar verilmedi. HSBC sözcüsü konuya ilişkin yorum yapmadı.

"ŞUBE VE ÇALIŞAN SAYISI AZALTILDI"

HSBC'nin 1990 yılından bu yana faaliyet gösterdiği Türkiye'den çekilmesi, son yıllarda bir ülkeden en büyük çıkışlardan biri olacak. Kaynaklardan biri, HSBC'nin 2013'te 315 olan şube sayısının Eylül 2019 itibarıyla 80 olarak gerçekleşirken, aynı dönemlerde çalışan sayısının da yaklaşık 6,000'den 2,000'e gerilediğini belirtti.

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