  • BIST 1.081
  • Altın 471,216
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,8026
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 26 °C
»

HSK Başkanvekili Yılmaz: Yargı görevlilerinin mutlak tarafsız kişiler olması toplumun huzuru ve güveni için şart

HSK Başkanvekili Yılmaz, yargı görevlilerinin mutlak tarafsız, güvenilir, her türlü kuşku ve etkiden uzak, saygın kişiler olmasının toplumun huzuru ve güveni için şart olduğunu belirtti.
HSK Başkanvekili Yılmaz: Yargı görevlilerinin mutlak tarafsız kişiler olması toplumun huzuru ve güveni için şart

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, yeni adli yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, adaletin, toplum yaşamını düzenleyen, huzur ve mutluluğun temelini oluşturan asil bir duygu olduğunu vurguladı.

Adalet dağıtımının önde gelen hizmetlerden biri sayıldığını ifade eden Yılmaz, toplumun, bireyin yaşamlarını ve işlerini güvence içinde sürdürmek istediğini anlattı.

Yılmaz, "Hangi türden olursa olsun, haksızlıklara karşı en büyük güvencelerden birisi kuşkusuz mahkemelerdir. O halde yargı görevlilerinin mutlak tarafsız, güvenilir, her türlü kuşku ve etkiden uzak, saygın kişiler olması toplumun huzuru ve güveni için şarttır. Türk hakim ve savcıları olarak iyi biliriz ki adalet duygusuyla biçimlenmiş, yasalara ve hukuka saygılı bir toplum, ancak adalet hizmetinin aksamadan yürütüldüğü bir ortamda yeşerir. Adaletin dürüst, etkin ve süratli dağıtılması devletin varlığının da güvencesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Adalet dağıtma görevinin, güç bir zihinsel çalışmayı gerektirdiğine dikkati çeken Yılmaz, hakim ve savcıların da yaşadığı toplumun birer ferdi olduğuna bildirdi.

HSK Başkanvekili Yılmaz, şöyle devam etti:

"Yargı kararlarının eleştirilmesi ve değerlendirilmesi doğru ve gereklidir ama bunun için kararın biçimsel olarak kesinleşmesi, bir başka anlatımla o kararla ilgili kanun yollarının tükenmiş olması gerekir. Aksi bir durum bazı hallerde suç oluşturabileceği gibi, yargılamanın her iki tarafı için de adil yargılanma hakkının ihlaline neden olabilecektir. Ayrıca, eleştiri için sağlam bir dosya kapsamı bilgisi ve hukukçu gözü mutlaka ihmal edilmemelidir."

Yargı teşkilatının, vatan ve millet sevgisi, cumhuriyet ve hukuka bağlılığı, milli iradenin hayat bulduğu demokrasiye duyduğu derin saygı, kendine özgü ağırlığı ve mutlak tarafsızlığı ile Türk milleti ve devletin yanında olacağını belirten Yılmaz, görevi başında şehit olan hakimleri, savcıları, avukatları, teşkilat mensuplarını andı, emekli personele teşekkürlerini iletti.

Mehmet Yılmaz, "Değerli meslektaşlarım, alnınız ak, yüreğiniz sıcak, hükmünüz berrak, adaletiniz tam olsun. Yeni adli yılın yargı camiamıza ve yüce Türk milletine hayırlar getirmesini canı yürekten temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye ve dünya gündemi01 Eylül 2020 Salı 09:14
  • Başkentte narkotik timleri uyuşturucu satıcılarının korkulu rüyası oldu01 Eylül 2020 Salı 09:08
  • İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon01 Eylül 2020 Salı 09:07
  • Fahrettin Altun: Papa Francis'in Doğu Akdeniz açıklamalarını memnuniyetle karşılıyorum01 Eylül 2020 Salı 09:06
  • Mardin'de 'Yıldırım-8 Savur Operasyonu' başlatıldı: 1831 personel katılıyor01 Eylül 2020 Salı 09:05
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dere yatağında artık konut kalmamalı01 Eylül 2020 Salı 09:05
  • Sanatçı Haldun Boysan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti01 Eylül 2020 Salı 09:05
  • Bakan Koca'dan Büşra hemşireye destek01 Eylül 2020 Salı 09:04
  • Balıkçılar 'vira bismillah' dedi01 Eylül 2020 Salı 09:03
  • Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 11 işletmenin faaliyetleri durduruldu01 Eylül 2020 Salı 09:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti