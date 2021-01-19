  • BIST 1.574
  • Altın 441,247
  • Dolar 7,4595
  • Euro 9,0166
  • Ankara -13 °C
  • İstanbul -5 °C
  • İzmir 1 °C
  • Konya -8 °C
»

HSK kararnamesi ile yeni mahkemeler göreve başlıyor

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince, İstanbul'un da arasında bulunduğu bazı yerlerde yeni mahkemelerin faaliyete geçirilmesine karar verildi.
HSK kararnamesi ile yeni mahkemeler göreve başlıyor

Bölge adliye mahkemeleri başkan ve üyeleri ile adli yargı ilk derece mahkemeleri başkan ve hakimlerinin, bölge idare mahkemesi başkan ve üyeleri ile idare ve vergi mahkemesi başkan ve üyelerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi, yeniden inceleme, arşiv ve tevziye ilişkin talepleri, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesince sonuçlandırılarak karara bağlandı.

HSK'nin internet sitesinde yayımlanan kararnameye göre, Bakırköy'de yeni asliye ceza, asliye hukuk, sulh hukuk, icra, aile, iş, fikri ve sinai haklar ceza mahkemeleri ile infaz hakimlikleri faaliyete geçirilecek.

Ayrıca, Sivas 2.Sulh Ceza Hakimliği ile Adıyaman 2. Sulh Ceza Hakimliği mesaisine başlayacak.

25 Ocak'ta faaliyete geçiyor
Yeni mahkeme ve hakimlikler, 25 Ocak itibarıyla faaliyet gösterecek.

Öte yandan, Afyonkarahisar 1. Ağır Ceza Mahkemesi 2 heyet halinde çalışacak.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi ise ihtisas mahkemesi sıfatıyla gelecek tüm işler dahil olmak üzere 25 Ocak'tan 31 Mart'a kadar tevziye kapatılacak.

HSK kararnamesi ile yeni kurulan mahkemelerin üyeleri de belirlendi, mevcut mahkemelerin hakimlerinin yetkilendirilmesi yapıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan BİP ve Telegram'dan bugünün programını paylaştı19 Ocak 2021 Salı 09:48
  •  Kar yağışı kuraklık endişesi taşıyan çiftçiye ‘cansuyu’ oldu19 Ocak 2021 Salı 09:47
  • Denizdeki 'hayalet ağlar', 600 yıl 'avlanıyor'19 Ocak 2021 Salı 09:46
  • 'Baby karpuz' sadece 5 gram19 Ocak 2021 Salı 09:45
  • Babası darp edilip, kendisi kaçırılan 15 yaşındaki Polat'ı polis kurtardı19 Ocak 2021 Salı 09:40
  • Türkiye'ye temsilcilik atamayan Twitter'ın Türkiye'den reklam alması durduruldu19 Ocak 2021 Salı 09:39
  • Edirne Müftülüğü binası yangında kullanılamaz hale geldi19 Ocak 2021 Salı 09:34
  • Fransa'da polis müdahalesi sonrası bebeğini düşüren kadın, polisten şikayetçi oldu19 Ocak 2021 Salı 09:33
  • Tunus Cumhurbaşkanından gençlere 'gösterilerde mülklere zarar vermeyin' çağrısı19 Ocak 2021 Salı 09:32
  • Japonya Başbakanı Suga'dan 'Kovid-19' ve 'Olimpiyat' taahhüdü19 Ocak 2021 Salı 09:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti