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HSK seçiminde uzlaşı sağlandı

HSK seçiminde uzlaşı sağlandı. 7 üyeden 4'ünü Cumhur İttifakı, 3'ünü Millet İttifakı belirleyecek.
HSK seçiminde uzlaşı sağlandı

 HSK seçiminde uzlaşı sağlandı. 7 üyeden 4'ünü Cumhur İttifakı, 3'ünü Millet İttifakı belirleyecek.

Adalet Bakanı Gül’ün Habertürk TV Ankara Temsilci Yardımcısı Fevzi Çakır’a konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle: 

UZLAŞMA TAMAM

Öte yandan, Meclis Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon toplantısı öncesi, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı’nın büyük ölçüde uzlaşıya vardığı öğrenildi. Buna göre; Meclis’in belirleyeceği 7 yeni HSK üyesinden, 3’ü Millet İttifakı’nın, 4’ü de Cumhur İttifakı’nın önereceği üyeler arasından seçilecek.

HSK ÜYELERİ NASIL BELİRLENİYOR?

13 üyeden oluşan HSK’nın Adalet Bakanı ve Bakan Yardımcısı haricindeki 11 üyesinin görev süresi 7 Haziran’da sona erecek. Bu nedenle kısa bir süre önce yeni HSK üyelerinin belirlenmesi için seçim süreci başlamıştı. Adalet Bakanı ve bir Bakan Yardımcısı kurulun doğal üyesi. Diğer 11 üyeden 4’ünü Cumhurbaşkanı, 7’sini ise Meclis seçiyor. Cumhurbaşkanı 4 üyeyi birinci sınıf adli ve idari yargı hakim-savcıları arasından, Meclis ise 7 HSK üyesinden üçünü Yargıtay, birini Danıştay üyeleri arasından üçünü ise hukukçu öğretim üyeleri ile meslekte 15 yılını doldurmuş avukatlar arasından seçiyor.

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