HSK, Yargıtay'a 11, Danıştay'a 3 yeni üye seçti

Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu, boş bulunan Yargıtay ve Danıştay üyelikleri için seçim yaptı. Yargıtay'a 11, Danıştay'a 3 yeni üye seçildi.