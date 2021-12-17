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HSK, Yargıtay'a 11, Danıştay'a 3 yeni üye seçti

Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu, boş bulunan Yargıtay ve Danıştay üyelikleri için seçim yaptı. Yargıtay'a 11, Danıştay'a 3 yeni üye seçildi.
HSK, Yargıtay'a 11, Danıştay'a 3 yeni üye seçti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu,  boş bulunan 11 Yargıtay üyeliği ile 3 Danıştay üyeliği için seçim yaptı.

Ankara Batı Ticaret Mahkemesi Başkanı Süleyman Yıldırım, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Beytullah Metin, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Selma Betin, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Mehmet Arı, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Veysel Bektaş, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Nilgün Şener, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Yunus Nadi Kolukısa, Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Erdal Demir, Yargıtay Tetkik Hakimi Ahmet Haşim Bardakcı, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Müslüm Canpolat ile Anayasa Mahkemesi Raportörü Aydın Şimşek Yargıtay üyeliğine seçildi.

Danıştay'a 3 yeni üye

HSK yeni Danıştay üyelerini de belirledi.

Buna göre, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdür Yardımcısı Yunus Emre Sılay, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı İsmail Hakkı Sayın yeni Danıştay üyeleri oldu.

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