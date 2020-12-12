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HSK'den sosyal medyada yer alan 'şikayet dilekçesi' iddialarına ilişkin açıklama

HSK'nin açıklamasında, "Bahsedilen iddiaları içeren bir şikayet dilekçesi kurulumuza başsavcılıklar aracılığı ile veya başka bir yolla gönderilmemiştir." ifadelerine yer verildi.
HSK'den sosyal medyada yer alan 'şikayet dilekçesi' iddialarına ilişkin açıklama

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

HSK'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, bugün sosyal medyada, "üst düzey bir yargı mensubu hakkında birtakım iddialar içeren şikayet dilekçesinin HSK'ye iletildiğinin" ifade edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bahsedilen iddiaları içeren bir şikayet dilekçesinin kurulumuza başsavcılıklar aracılığı ile veya başka bir yolla gönderilmediği, kurulumuz sekretaryasında bu içerikte bir dilekçenin bulunmadığı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur." değerlendirmesinde bulunuldu. 

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