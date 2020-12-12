HSK'den sosyal medyada yer alan 'şikayet dilekçesi' iddialarına ilişkin açıklama

HSK'nin açıklamasında, "Bahsedilen iddiaları içeren bir şikayet dilekçesi kurulumuza başsavcılıklar aracılığı ile veya başka bir yolla gönderilmemiştir." ifadelerine yer verildi.