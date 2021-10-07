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HSK'nin mazeret kararnamesiyle 359 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulunca, mazeret nedeniyle görev değişikliği talebinde bulunan ve aralarında İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre'nin de bulunduğu 359 hakim ve savcının görev yerleri değiştirildi.
HSK'nin mazeret kararnamesiyle 359 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesince, çeşitli sebeplerle görev değişikliği talebinde bulunan hakim ve savcılara ilişkin kararname çalışmaları tamamlanarak, Kurulun internet sitesinde yayımlandı.

Kararnameyle adli yargıda 334 hakim ve savcının, idari yargıda ise 25 hakim ve savcının görev yeri değişti.

Buna göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atanırken, İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Mustafa Öztürk de İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.

Kararnameyle ayrıca, Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu bazı illere yeni başsavcıvekili görevlendirmeleri yapıldı.

Bunlardan Ankara Cumhuriyet Savcısı Ali Ceyhun Ceylan Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Raif Bıkmaz İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Kurt İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Bekir Şahiner İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekili Kenan Doğan İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Başak Eryılmaz İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine ve Hakimler ve Savcılar Kurulu Kurul Başmüfettişi Hamit Çakmak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine atandı.

Kararnameyle, İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına getirildi.

Kararnameyle atanan hakim ve savcılardan yeniden inceleme talebinde bulunmak isteyenler, tebligat yapılmasını beklemeksizin taleplerini 11 Ekim Pazartesi günü mesai bitimine kadar UYAP üzerinden gönderebilecek.

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