Huawei geri adımı

Çinli Huawei’nin ABD yaptırımları çerçevesinde Google’dan sonra en ciddi darbesini aldığı Microsoft’tan geri adım geldi. Microsoft, geçen ay satış listelerinden kaldırdığı Huawei dizüstü bilgisayar modellerini tekrar online mağazasına koydu.

ABD’nin kara listeye almasının ardından Çinli teknoloji şirketi Huawei’ye ait ürünlerin satışını askıya alan Microsoft, geri adım attı. Çinli şirketin, Google’ın Android işbirliğini askıya almasının ardından ikinci büyük darbeyi aldığı Microsoft, online satış kanalında Huawei ürünlerinin satışına tekrar başladı.

Microsoft, geçen ay Online Store’unda Windows işletim sistemini kullanan Huawei’nin dizüstü bilgisayar modellerinin satışını durdurmuştu. Bu alanda yaşanan son gelişmeyle ABD teknoloji devi Huawei dizüstü bilgisayar modellerini online satış kanalında yeniden sergilemeye başladı.

‘MACBOOK PRO KATİLİ’ DE TEKRAR SATIŞTA

Geçen ay satış listesinden çıkarılan Huawei’nin Matebook, Matebook 13 ve Matebook X Pro, Microsoft’ın online mağazasında kendine tekrar yer buldu.

Microsoft’un ABD’li tüketicilere yönelik olan Online Store’unda satışa sunulan Matebook modellerinin fiyatları 999 dolardan başlıyor. Huawei’nin tekrar satışa sunduğu dizüstü modelleri arasında Apple’ın MacBook Pro’larına rakip olarak çıkardığı ve başlangıç fiyatı 1499 dolar olan Huawei Matebook X Pro da yer alıyor.

Microsoft’un geçen ay Huawei ürünlerine yönelik olarak attığı adım, Google’ın Huawei ile işbirliğini askıya alması ve ABD’nin Huawei’ye 90 günlük geçici vize süresi tanımasının hemen ardından gelmişti. Ancak tekrar satış listelerine girmesine karşın, Microsoft’un Çinli şirket ile Windows lisans anlaşmasına devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.