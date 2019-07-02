  • BIST 100.201
  • Altın 257,541
  • Dolar 5,6350
  • Euro 6,3656
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 21 °C
»

Hubble 170 yıl önceki yıldız patlamasını kaydetti

Bilim insanları, Samanyolu Galaksisi'nin en parlak ve büyük yıldızlarından Eta Carinae'de 170 yıl önce meydana gelen patlamaları kaydetti.
Hubble 170 yıl önceki yıldız patlamasını kaydetti

ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Hubble teleskobu tarafından kayda alınan, Dünya'ya 7 bin 500 ışık yılı uzaklıktaki süper kütleli dev yıldız Eta Carinae'deki 170 yıl önceki patlamaların fotoğrafını paylaştı.

Ölmekte olan, ilk kütlesinin güneşin 150 katı büyüklüğünde olduğu tahmin edilen Eta Carinae sisteminde 1840'ta başlayan ve hala devam eden patlamalarda yayılan gazlar kırmızı, mavi ve beyaz renklerde parlıyor.

Diğer yandan bilim adamları, patlamaya dair fotoğraflarda yeni bir gaz da keşfetti.

Arizona Üniversitesinden Nathan Smith, patlamalar sırasında çok büyük kütlede bir ılık gaz ortaya çıktığını, bu gazın yıldızı çevreleyen maddeyle karışmadığını, normalde boşluk olması beklenen yerde bulunduğunu belirtti.

"Bu ekstra gaz çok hızlı ve enerji anlamında çok yüksek." diyen Smith, gazın, patlamanın nasıl başladığını anlamada önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Ortak kütle merkezi etrafındaki bir yörüngede dolanan iki yıldızdan oluşan Eta Carinae'de 170 yıl önce başlayan patlamalar, yıldızı bir süre gökyüzünün en parlak ikinci yıldızı haline getirmişti. Uzun süre denizciler tarafından yön bulmakta kullanılan yıldız zamanla parlaklığı kaybederek çıplak gözle zor görülebilir hale geldi.

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana Dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kuşun yuva yaptığı kamyon seferden çekildi02 Temmuz 2019 Salı 18:45
  • İş bulamayınca mantar üreticisi oldu02 Temmuz 2019 Salı 18:30
  • Çevreciler Pasifik Okyanusu'ndan 40 tondan fazla çöp çıkardı02 Temmuz 2019 Salı 17:45
  • Genç motosikletli '5 kıta 5 tablo' projesi için dünyayı geziyor02 Temmuz 2019 Salı 17:30
  • Eski ayakkabı pazarı yoksulların yüzünü güldürüyor02 Temmuz 2019 Salı 11:14
  • Sokağa döküldüler02 Temmuz 2019 Salı 10:56
  • Toroslar'ın incisi Dipsiz Göl doğaseverlerin gözdesi02 Temmuz 2019 Salı 10:54
  • Yıllarca emek verip kıraç alanı 'botanik park' yaptı02 Temmuz 2019 Salı 10:45
  • Nineden kalma iple başladılar siparişlere yetişemiyorlar02 Temmuz 2019 Salı 10:39
  • Doğayı korumak için plastik şişelerden ev inşa etti02 Temmuz 2019 Salı 10:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti