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Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlarda yıllık ihracat 8 milyar doları aştı

Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlarda yıllık ihracatın 8 milyar doları aştığı belirtilirken, 2022 yılı için ise 10 milyar dolar ihracat hedefi belirlendi.
Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlarda yıllık ihracat 8 milyar doları aştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde Türkiye'nin gıda ürünleri ihracatında en fazla artışın yaşandığı hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörünün son 12 aylık dış satımı 8 milyar 32 milyon dolara çıktı.

Ege İhracatçı Birliklerinden verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2020'nin ocak-temmuz döneminde 4 milyar 60 milyon dolar olan ülke geneli hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 18 artışla 4 milyar 803 milyon dolara yükseldi.

Sektör, yılın 7 aylık döneminde Irak'a 777 milyon dolar, İran'a 156 milyon dolar ve Almanya'ya ise 141 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Sektörün 31 Temmuz 2020'den 1 Ağustos 2021'e kadar olan 12 aylık dönemdeki ihracatı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14'lük artışla 7 milyar 59 milyon dolardan 8 milyar 32 milyon dolara çıktı.

"2022 hedefi 10 milyar dolar"

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Terci, AA muhabirine, salgın sürecinde gıda ürünlerine talep artışı olduğunu, Türkiye'nin son 1 yıllık dönemde 19,5 milyar dolarlık gıda ürünü ihraç ettiğini söyledi.

Türkiye'nin gıda ihracatının yüzde 41'ini hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün tek başına gerçekleştirdiğini kaydeden Terci, sektörün yıllık ihracatının da rekor düzeye ulaştığını bildirdi.

Terci, sektör olarak bitkisel yağlardan çikolatalı ürünlere, şekerleme ürünlerinden unlu mamullere, hububat ürünlerinden baharatlara geniş bir ürün gamına sahip olduklarına değinerek "Dünya genelinde gıdaya olan talep artarak sürecek. Küresel iklim değişikliğinin yaralarını saracak adımları hızla atıp, üretimi artırmamız halinde sürdürülebilir bir ihracat yakalayacak konumdayız. 2022 yılı için 10 milyar dolar ihracat hedefliyoruz." diye konuştu.

Son 12 ayda sektör içinde en fazla ekmek, pasta ve kek grubu ihracatının yapıldığı bilgisini veren Terci, bu süreçte 1 milyar 105 milyon dolar değerinde ekmek, pasta ve kek ihraç edildiğini aktardı.

Terci, Türkiye'nin buğday unu ihracatından 1 milyar 8 milyon dolar döviz elde ettiğini belirterek makarna ihracatının da 775 milyon dolara ulaştığını dile getirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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