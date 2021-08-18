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Hububat fiyatıyla çiftçiyi kalitesiyle de un sanayicisini sevindirdi

Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, rekoltedeki kayıplara rağmen hububatta protein ve hektolitre değerlerinin geçen yıllara göre yüksek olduğunu söyledi.
Hububat fiyatıyla çiftçiyi kalitesiyle de un sanayicisini sevindirdi

Hasadın tamamlandığı hububatta, nisan-mayıs aylarının yağışsız geçmesiyle kurak sezonu geride bıraktıklarını söyleyen Çevik, şöyle konuştu:

"Sulanamayan kıraç alanlarda ekilen arpa rekoltesinde yüzde 40-50 arasında düşüş oldu. Konya'nın 2,5 milyon ton hububat üretimi var. Geçen yıl 1,1 milyon ton arpa üretimi gerçekleşti. Bu yıl 500 bin ton civarında üretim olduğunu tahmin ediyorum. Buğdayda ise Konya'nın kuzeyinde verim düşük. Altınekin, Çumra ve güney kesimlerinde, sulak alanlarda rekolte ve kalite yüksek. Kalite, eksikliği kapattı. Buğdayın da 1,5 milyon tonun altına düşeceğini sanmıyorum."

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Çevik, Türkiye'nin geçen yıl hububat üretiminin 21 milyon ton civarında gerçekleştiğini anımsatarak, "Bu yıl 16-17 milyon ton arasında gerçekleşecek gibi görünüyor. 8,5 milyon ton olan arpa üretimi ise bu yıl 4 milyon civarında. Tahminlerim bu yönde." diye konuştu.

Konya ve çevresinde kuraklığa bağlı rekoltedeki kayıpların, ülke genelini kapsamadığına işaret eden Çevik, "Rekoltede kayıp söz konusu ancak kalite yüksek. Ayrıca Trakya ve güneyde rekolte geçen yıla göre yüksek. Ürün kalitesi üst seviyede. Geçen yıllarda 70-75 olan hektolitre (buğday kalitesini belirtmede kullanılan ölçü) bu yıl 80-83 arasında görünüyor. Protein olarak geçen yıl 10-10,5 arasındaki değer, bu yıl 13,5-14,5 arasında görülüyor. Bunlar önemli faktör." ifadelerini kullandı.

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Çevik, hububata geçen yıla göre yüzde 30'un üzerinde artışla 2,250 lira fiyat verildiğini hatırlatarak şunları kaydetti:

"Sezona girerken satış fiyatı da açıklandı; 2,450 lira. Bugün borsamızda en düşük işlem gören buğdayın fiyatı 2,5 lira civarında. En üst de 3 lira civarında işlem görüyor. Aradaki fark da kaliteyle ilgili. Un sanayisinin kaliteli buğdaya talebi fazla oluyor. Üreticinin alın terini de bu sanayicimiz fiyat artışıyla destekliyor."

Kaynak: Haber Kaynağı
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