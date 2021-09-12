Hububat ihracatı 8 ayda yüzde 18 arttı

2021 yılı ocak-ağustos dönemini kapsayan ilk 8 aylık süreçteki ihracatı yüzde 18,73 artışla 1 milyar 471 milyon 918 bin dolar olarak gerçekleşti" dedi.​

İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur yaptığı açıklamada, “İHBİR olarak ağustos ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 33,41 artışla 183 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 2021 yılında toplam 187 ülkeye ihracat yapan Birliğimizin ABD’ye olan ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 73,97 Irak’a ihracatımız yüzde 37,82 Birleşik Krallık ihracatımız yüzde 64,51, Cezayir’e ihracatımız yüzde 430,06, Almanya’ya ihracatımız yüzde 36,37 değer bazında artış gösterdi. Birliğimiz, ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,73 artış ile 1 milyar 471 milyon 918 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

"ŞEKER VE ŞEKERLİ MAMULLER İHRACATI ARTTI"

Ağustos ayında İHBİR'in 183 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirten Başkan Okutur, "Şeker ve şeker mamulleri ihracatımız ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,39 değer bazında artış ile 46 milyon 496 bin dolar olarak gerçekleşti. Şeker ve şeker mamulleri bu ay gerçekleşen artışla beraber en fazla ihracat yapılan ürün grupları arasında yerini aldı. Geçen yılın aynı ayına göre birçok ürün grubunda daha artış görüldüğünü kaydeden Başkan Okutur, “Diğer Gıda Müstahzarları ihracatı yüzde 32,72, Pastacılık ürünleri ihracatı yüzde 26,31 Kakaolu Mamuller ihracatı yüzde 24,14, Bitkisel Yağlar ihracatı 56,06 Yağlı Tohumlar ve Meyveler ihracatı ise yüzde 33,01 değer bazında artış gösterdi” dedi.

ALIM HEYETLERİ VE FUARLAR ÇOK ÖNEMLİ

Heyetler ve milli katılım fuarları hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Okutur, "Pandemi sürecini ülkemiz, sektörümüz ve Birliğimiz olarak en az kayıpla atlatabilmek adına çalışmalarımıza ara vermeden devam ettik. Bu süreçte ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla üyelerimize çeşitli hizmetler sağladık. Bu hizmetlerin en önemlilerinden olan Sanal Alım Heyeti Programlarımız sayesinde, uzak pazarlardaki ithalatçıları ve süpermarket zincirlerini üyelerimiz ile buluşturduk. Güney Amerika, Afrika, Asya ve Orta Doğu gibi dünyanın pek çok bölgesinden ithalatçılara yönelik 25 sanal heyet programı gerçekleştirerek, seyahat kısıtlamalarının olduğu ve fuar yapmanın imkânsız hale geldiği bu dönemde üyelerimizin ikili iş görüşmeleri yapmalarını sağladık. Latin ve Orta Amerika, ardından Afrika pazarlarında ihracatçı üyelerimizin sağladığı başarılar; şimdi de Güneydoğu Asya ve Japonya pazarlarında kendini gösterecek ve ülkemizi uzak pazarlarda başarıyla temsil etmeye devam edeceğiz. Normalleşme ile birlikte; Meksika, Almanya, Japonya, Rusya, ABD ve Kolombiya fuarlarımız gerçekleşecek. Bu fuarların, Milli Katılım Organizasyonunu İHBİR olarak bizler gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, 21 yıllık ISM tecrübemizi gelecek sene ilk kez düzenlenecek olan ISM JAPAN fuarına da aktararak, Doğu Asya pazarından aldığımız payın artması için çalışacağız. Pandemi sonrasında fuarlara olan ilgi daha da arttı. Üyelerimiz hem alım heyeti organizasyonlarımıza hem de fuarlara heyecanla katılmayı bekliyorlar. Fuarların ve özellikle yüz yüze görüşmelerin büyük avantajı oluyor, katılımcılar ürünlerimizi görerek, kalitesini anlıyorlar” diye konuştu.