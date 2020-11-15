  • BIST 1.291
  • Altın 465,487
  • Dolar 7,6523
  • Euro 9,0460
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 9 °C
»

Hububatta kasım yağışları beklentisi

Ekim ayı birçok bölgede kurak geçerken, kasım ayının ilk haftasında görülen yağışların özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde hububat için risk teşkil etmeye başlayan durumu pozitif yönde etkilemesi bekleniyor.
Hububatta kasım yağışları beklentisi

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), kurak geçen ekim ayının ardından, kasım ayının ilk haftasında gerçekleşen yağışların, özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde hububat ekilişlerini olumlu etkilemesini bekliyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, hububat ile bakliyat gibi ürünleri yakından takip eden TMO, bu amaçla Hububat ve Bakliyatta Yağış, Ekiliş ve Gelişim Analizi Raporu hazırladı.

Raporda, ekim ayı yağışları doğrultusunda 2020/2021 sezonu ekiliş ve bitki gelişimi değerlendirildi.

Buna göre, yağışlar ekim ayında normaline göre yüzde 58, geçen yıla göre yüzde 21 daha az gerçekleşti.

Ekim ayında sadece Ege ve Marmara bölgelerinde normaller seviyesinde, diğer bölgelerde az miktarda yağış meydana gelirken, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde neredeyse hiç yağış görülmedi.

Hububat ekilişlerinin çoğu, şekerpancarı, pamuk, kuru soğan ve patates sökümlerine ve beklenen yağışı müteakip kasım sonunda tamamlanacak. Güneydoğu ve Ege bölgelerinde ise ikinci ürün mısır ve pamuk hasadını müteakip aralık sonuna kadar bu süreç devam edecek.

Eylül ve ekim ayı birçok bölgede kurak geçerken, kasım ayının ilk haftasında alınan yağışlar özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde hububat için risk teşkil etmeye başlayan durumu pozitif yönde etkileyecek.

Sulanabilen ve erken ekilen alanlarda çimlenme ve çıkışın gerçekleştiği gözlendi.

Farklı ürünlere kayış olabilir
Kışlık ekilişler devam etmesine rağmen İç Anadolu'da nohuttan ekmeklik buğdaya, maliyeti daha düşük olması nedeniyle arpaya ve bu yıl hasatta piyasa fiyatının yüksek seyretmesi nedeniyle makarnalık buğdaya, Ege Bölgesi'nde buğdaydan bir miktar haşhaşa ve yem bitkilerine kayış öngörülüyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde fiyatının yüksek seyretmesi nedeniyle kırmızı mercimek ve buğday ekiminde artış, arpada azalış bekleniyor.

Gübre kullanımında kıraç alanlarda yağış yetersizliği ve fiyatların artması nedeniyle azalma görülmesine rağmen, sulanabilen alanlarda herhangi bir düşüş yaşanmadığı belirlendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Marmara'nın küçük Antalya'sı'nda soğan dikim mesaisi15 Kasım 2020 Pazar 13:03
  • Karacadağ'ın en son lav püskürttüğü alanın jeoparka dönüştürülmesi isteniyor15 Kasım 2020 Pazar 13:02
  • MSB: Türkiye 1974 yılındaki ruhla Kıbrıs Türkü'nün yanındadır15 Kasım 2020 Pazar 11:47
  • Safranbolu'daki restoran sıra dışı dekoruyla dikkati çekiyor15 Kasım 2020 Pazar 11:46
  • Düğün ve kongre turizminde 2021 rezervasyonları başladı15 Kasım 2020 Pazar 11:46
  • 'Anadolu'nun yüce dağı' Ilgaz'da iki mevsim bir arada15 Kasım 2020 Pazar 11:44
  • Sokak ortasında ateş açılarak öldürüldü15 Kasım 2020 Pazar 11:22
  • Oyun makinesinin kilidini kırıp bozuk paraları çaldı; o anlar kamerada15 Kasım 2020 Pazar 11:21
  • Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi15 Kasım 2020 Pazar 10:58
  • Doğu Anadolu'da 4 ilde sıcaklıklar gece sıfırın altına düştü15 Kasım 2020 Pazar 10:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti